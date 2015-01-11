До +1 похолодает в Челябинской области

В среду, 31 июля, ночные температуры в горах и низинах Челябинской области упадут до плюс 1-6 градусов – в остальных территориях ожидается 6-11 градусов.

Днем воздух прогреется до 17-22 градусов, на юге области потеплеет до 27. Ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди, на юге – до умеренных, местами возможны грозы, утром в отдельных районах туманы. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

https://dostup1.ru/society/Do-1-poholodaet-v-Chelyabinskoy-oblasti_118596.html