На госпошлине за государственную регистрацию можно сэкономить

Федеральным законом от 29 июля 2018 года № 234-ФЗ внесены изменения в статью 333.35 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, согласно которым с 1 января 2019 года государственная пошлина не уплачивается за государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в случаях направления в регистрирующий орган документов в форме электронных документов. Предоставить документы в электронном виде можно:

· Самостоятельно, при наличии усиленной квалификационной электронной подписи;

· Через Многофункциональный центр;

· Через нотариуса (по просьбе заявителя).

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории Челябинской области, могут предоставить документы для государственной регистрации в любой МФЦ по Челябинской области по принципу экстерриториальности. Дополнительную информацию можно узнать по телефону по телефону контакт-центра ФНС России: 8-800-22-222-22 или по телефону 8 (35151) 4-00-27.