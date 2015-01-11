Август – месяц перемен: что нового ждет россиян в последний месяц лета-2019

Август-2019 обещает ряд существенных перемен жителям России – новые законы коснутся работающих пенсионеров, жителей ветхого жилья, ипотечных заемщиков, автомобилистов и работодателей.

С 1 августа будут пересчитаны пенсии работающих пенсионеров, которые были официально трудоустроены в 2018 году. Увеличение выплат будет происходить по балльной системе, исходя из суммы взносов, направленных работодателем в ПФР. Корректировка затронет около 14 млн граждан, максимальная прибавка составит около 262 рублей. Зачисление прибавки пройдет автоматически.

С 1 августа заемщиков, уходящих на «ипотечные каникулы», освободят от уплаты НДФЛ. Раньше право отсрочить выплаты по ипотеке признавалось материальной выгодой и облагалось 13-процентным налогом на доходы физлиц. Также от уплаты НДФЛ освободят граждан, получивших компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям. Данная льгота будет распространяться на период с 1 января 2019 года.

Закон об «ипотечных каникулах» вступил в силу 31 июля 2019 года. Он позволил заемщикам, попавшим в сложную жизненную ситуацию, приостановить выплаты по кредиту на срок до полугода или временно сократить размер платежей.

С 1 августа отменяется госпошлина при внесении изменений в записи Единого государственного реестра недвижимости в связи с намерением взять «ипотечные каникулы» – раньше эта операция стоила 200 рублей.

С 4 августа вступит в силу закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Платеж – около 150 рублей в месяц на покрытие рисков ЧС и бытовых – будет автоматически включен в квитанцию ЖКХ. Но страхование будет добровольным, поэтому от оплаты можно отказаться. Регионы смогут создавать программы по возмещению ущерба гражданам, чья недвижимость пострадала при ЧС, а также собственный список страховых рисков.

Застраховать жилье смогут как собственники, так и проживающие на условиях социального найма.

Тот, кто оформит такую страховку, сможет получить от государства выплату или новое жилье. Тот, кто жилье не застраховал, получит только помощь государства, уточняет ТАСС.

С 4 августа россияне смогут регистрировать новые автомобили в автосалонах без посещения подразделений ГИБДД, контролировать процесс будет полиция. Автомобилям при регистрации будут присваиваться госномера того региона, где зарегистрирован владелец. Получить номерные знаки также можно сразу у дилеров, включенных в соответствующий реестр. Правила регистрации на вторичном рынке остаются прежними.

С 6 августа работодателей начнут штрафовать за отказ сменить сотруднику зарплатный банк. Размер штрафа для ИП составит 1-5 тыс., для должностных лиц – 10-20 тыс., для юрлиц – 30-50 тыс. рублей. Кроме того, законодатель увеличил срок, в течение которого сотрудник обязан сообщить работодателю об изменении зарплатного банка: не позднее, чем за 15 календарных дней до дня выплаты зарплаты (сегодня это пять дней).

С 6 августа граждане, проживающие в ветхих домах, смогут платить за энергетические ресурсы по обычным нормативам. Покупать и устанавливать счетчики на газ, электроэнергию, воду не придется жильцам домов, подлежащих сносу или капремонту, и домов, износ которых превышает 70%.

С 6 августа ужесточается наказание за подделку документов. Согласно поправкам в УК РФ, срок за изготовление липовых паспортов вырастет с 2 до 3 лет; изменения в КоАП РФ предусматривают увеличение штрафов за предоставление ложных данных для получения паспорта или другого документа, удостоверяющего личность: до 3-5 тыс. рублей для граждан, до 5-10 тыс. – для должностных лиц.

С 6 августа усилено наказание за препятствование работе медиков. Водителям непропуск машины скорой помощи будет грозить лишением прав на срок до 1 года или штрафом до 5 тыс. рублей; гражданам – штрафом 4-5 тыс. рублей, если не было уголовного состава, 2 годами лишения свободы, если действия нарушителя привели к серьезному вреду здоровью пациента и до 4 лет, если действия граждан повлекли смерть пациента. Данная мера также грозит водителям, которые не пропустили «скорую», после чего пациент скончался.

С 6 августа начнется новый виток борьбы с незаконными лотереями: налоговая служба будет проводить контрольные закупки для выявления сайтов, которые используются для такой деятельности.

Ранее, с 26 июля, значительно увеличены размеры административных штрафов за нарушения Правил пользования маломерными судами на водных объектах. Превышение судоводителем или иным лицом, управляющим маломерным судном, установленной скорости, несоблюдение требований навигационных знаков, преднамеренная остановка или стоянка судна в запрещенных местах либо нарушение правил маневрирования влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 500 до 1 тыс. рублей или лишение права управления маломерным судном на срок до 6 месяцев.

Управление судном без ТО либо без бортовых номеров, либо переоборудованным без соответствующего разрешения или с нарушением норм пассажировместимости, ограничений по району и условиям плавания влечет штраф в размере 5-10 тыс. рублей; управление судном лицом без прав или передача управления такому лицу – штраф 10-15 тыс. рублей; управление судном, не зарегистрированным в установленном порядке либо имеющим неисправности, с которыми запрещена его эксплуатация, – штраф 15-20 тыс. рублей.

https://dostup1.ru/society/Avgust--mesyats-peremen-chto-novogo-zhdet-rossiyan-v-posledniy-mesyats-leta-2019_118649.html