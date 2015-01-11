Таких не любят. Челябинцев назвали самыми выпивающими туристами

Жители каких городов чаще других употребляют алкоголь на отдыхе? Таким вопросом задались организаторы одного из сервисов по бронированию жилья. Челябинск оказался в тройке «лидеров» рейтинга.

Был проведен опрос среди пользователей сервиса, в ходе которого выяснилось, что москвичи, петербуржцы и челябинцы больше других россиян любят употреблять алкогольные напитки. Приверженцев отдыха с горячительным из Челябинска оказалось 14,53%, из Санкт-Петербурга – 13,68, а самое из Москвы – 32,48%.

Тем временем, самые трезвые туристы проживают в Казани, Уфе, Саратове, Новосибирске, Нижнем Новгороде и Краснодаре.

https://www.cheltv.ru/takih-ne-lyubyat-chelyabintsev-nazvali-samymi-vypivayushhimi-turistami/