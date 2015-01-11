Ещё два озерских двора станут комфортными и красивыми

Этим летом в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» в Озерском городском округе проходит благоустройство двух дворовых территорий по адресам пр. Карла Маркса, 26 и ул.Семёнова,4.

Одним из направлений национального проекта «Жильё и городская среда» является кардинальное повышение комфортности городской среды и создание механизма прямого участия граждан в этой работе. Его составляющей является федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого летом 2019 года в Озерске продолжается работа по благоустройству дворовых территорий.

Следует отметить, что вопрос о включении дворовых территорий в план мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018-2022 годы рассматривался в феврале текущего года на заседании общественной комиссии оценки и обсуждения проектов и предложений по благоустройству. Согласно очерёдности адресов, было решено направить финансирование на благоустройство дворов по пр. Карла Маркса, 26 и ул. Семёнова,4. После утверждения План мероприятий Программы (постановление администрации от 29.03.2019. № 729) УК «ОзерскСтройЖилСервис» и УК «ЖЭК-4», в управлении которых находятся многоквартирные дома-участники, выполнили актуализацию дизайн-проектов и сметы: объем финансирования двора по адресу ул. Семенова, д.4 составил 2 490 012,92 рублей, по пр. Карла Маркса, д.26 – 1 975 543,69 рублей.

За последние два года многие озерчане на собственном опыте убедились, что им по силам повлиять на благоустройство своего двора.

– Благоустройство дворовой территории – это долгожданный проект, очень значимый для жителей. В настоящее время совместно с избирателями мы осуществляем общественный контроль за ходом работ, поскольку на благоустройство двора были направлены значительные финансовые средства, – депутат Собрания депутатов по округу №13 Андрей Лучников.

– Получить средства на благоустройство удалось благодаря инициативе жителей, а кроме того, грамотному и своевременному оформлению необходимых документов. Специалистам управляющей организации и жителям удалось создать единую работоспособную команду, нацеленную на достижение результата, – подчеркнул генеральный директор управляющей организации «ОзерскСтройЖилСервис», депутат Собрания депутатов округа Вячеслав Захаров.

В настоящее время во дворах по названным адресам активно идёт подготовка площадок к установке детского и спортивного оборудования, а также к проведению асфальтирования для создания дополнительных парковочных мест.

Как пояснили специалисты управляющей организации УК «ОзерскСтройЖилСервис», во дворе дома по пр. К.Маркса,26 будут демонтированы устаревшие конструкции и установлены современные качели, карусель, игровой комплекс для малышей, спортивно-игровое оборудование для детей и подростков, а также комплекс для занятий воркаутом, заменено 380 кв. метров асфальтового покрытия. Между парковкой и зоной расположения игровых форм будет установлено ограждение.

По информации управляющей организации «ЖЭК-4» во дворе дома по ул. Семёнова, 4 в ходе благоустройства будет сохранена зелёная лужайка. Помимо нового оборудования (пяти спортивных тренажёров, нового детского игрового комплекса, качелей, песочницы и карусели) будут обновлены, покрашены в яркие цвета уже существующие добротные элементы благоустройства. Кроме того, во дворе дома будут оборудованы порядка тридцати дополнительных мест для парковки автомобилей.

Окончание работ по ул. Семёнова,4 запланировано на 1 сентября, по пр. К.Маркса,26 – на 1 октября 2019 года.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/40166/