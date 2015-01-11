Более 120 человек смогли преодолеть озёрскую полосу препятствий

В минувшее воскресенье в Озёрске состоялось Первенство ПО "Маяк" по преодолению полосы препятствий!

Когда накануне в субботу был выложен список зарегистрированных команд - 15, никто не мог и предположить, что всего за ночь их количество увеличится вдвое! Таким образом, на старт вышла 31 команда. Среди них можно было заметить представителей предприятий ПО "Маяк", различных фитнес-сообществ Озёрска, строй-отрядов, гостей из Трёхгорного, а также тех, кто просто решил проверить себя, но не смог собрать полноценную команду, состоящую из 4-х человек. Организаторы, коими являются ЦРОФП "Гагарин" и Федерация лёгкой атлетики Озёрска, помогли бегунам-одиночкам обрести единомышленников.

Всем смельчакам предстояло пробежать трассу длиной 2,5 км и преодолеть различные препятствия, встречающиеся на их пути - всего 8 этапов.

Ведущие мероприятия разделились: Александра Лебедева на велосипеде объезжала все этапы полосы препятствий и передавала соведущему Илье самую последнюю информацию с "полей" по телефону. А рассказать было о чём! Борьба была не шуточная! Многие команды были настолько сильны, что буквально наступали на пятки участникам, вышедшим на трассу гораздо раньше.

Быстрее всех пробежать, присесть с мячом, выполнить упражнения на пресс, сделать выпады и т.д. удалось команде из г.Трёхгорный - их время 19 минут и 2 секунды, почти на минуту от них отстали озёрские ребята, в 2017 году занявшие 1 место на этом же мероприятии. На 3-м месте оказалась вторая команда из Трёхгорного.

Как отметил руководитель ЦРОФП "Гагарин" Юрий Ситников, впереди нас ждёт, пожалуй, самое массовое мероприятие города - полумарафон "Курчатовская тропа", который состоится 7 сентября на территории Городского парка. Регистрация уже идёт в группе вконтакте https://vk.com/gagarin_ozersk. Известно, что среди участников будет много иногородних любителей бега, ну, и, конечно, озерчан, которые в последние годы показывают высокие результаты, как на местных соревнованиях, так и на крупных общероссийских.

Текст подготовила Александра Лебедева

Фотографии Дениса Васильева

Полный фото-отчёт доступен по ссылке: https://vk.com/album19592590_265108989