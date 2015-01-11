Путин продлил «дачную амнистию» в очередной раз

Президент России Владимир Путин в очередной раз продлил «дачную амнистию» – до 1 марта 2021 года.

Таким образом, крайний срок упрощенного оформления домов на садово-огородных участках (когда при наличии права на земельный участок нужен только технический план) 28 февраля 2021 года.

Закон также вводит бессрочную норму о возможности установления российскими регионами предельных максимальных цен для кадастровых работ и продлевает срок льготного бесплатного предоставления членам СНТ в собственность земельных участков, находящихся в публичной собственности, в том числе земель общего пользования.

Также документ решает вопросы оформления земельных участков под многоквартирными домами.

https://dostup1.ru/society/Putin-prodlildachnuyu-amnistiyu-v-ocherednoy-raz_118723.html