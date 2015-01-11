Более 640 млн направлено на выплаты южноуральцам ко Дню пожилого человека

В Челябинской области начались выплаты ко Дню пожилого человека – по 700 рублей до 1 октября получат более 900 тыс. южноуральских пенсионеров и предпенсионеров.
Право на социальную выплату имеют женщины, достигшие на 1 октября 2019 года возраста 55 лет и мужчины от 60-ти и старше, проживающие и получающие пенсию на территории Челябинской области, в том числе по линии силовых ведомств.
Списки граждан, имеющих право на единовременную социальную помощь, составлены Минсоцем совместно с Пенсионным фондом РФ. По поручению врио губернатора Алексея Текслера все выплаты должны быть сделаны до 1 октября.
На эти цели из бюджета Челябинской области направлено более 640 млн рублей.
https://dostup1.ru/finance/Bolee-640-mln-napravleno-na-vyplaty-yuzhnouraltsam-ko-Dnyu-pozhilogo-cheloveka_118719.html
Ключевые теги: Челябинская область, День пожилого человека, выплаты.
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