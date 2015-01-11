Челябинская область попала в список лидеров-регионов по числу пациентов с алкогольной зависимостью

Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с синдромом зависимости от алкоголя – Челябинская область опять в первой пятерке.

Как сообщает RT, больше всего зарегистрированных случаев оказалось в Москве – 2,8 тыс. пациентов. Примерное столько же человек медики поставили на учет в Московской области.

В топ-5 также вошли Пермский край и Челябинская область (по 2,4 тыс. пациентов), а также Республика Башкортостан (2,2 тыс. случаев).

Меньше всего впервые выявленных случаев психических расстройств, связанных с употреблением алкоголя, зарегистрировано в Ингушетии (только 1 пациент), а также в Чечне (59 человек) и Ненецком автономном округе (80 случаев).

Напомним, Южный Урал вошел в топ-5 по числу пациентов с расстройствами психики.

https://dostup1.ru/society/Chelyabinskaya-oblast-popala-v-spisok-liderov-regionov-po-chislu-patsientov-s-alkogolnoy-zavisimostyu_118740.html