Погода в августе еще порадует жителей Урала

Тепло вернется в Челябинскую область во второй половине августа. Температура на улице повысится до климатической нормы.

По прогнозам Гидрометцентра, всю первую декаду месяца Урал будет во власти холодного циклона, который пришел к нам не из Скандинавии, как обычно, а с Карского моря, с Новой Земли. Именно это стало причиной резкого снижения температуры, рассказал «Российской газете» руководитель главного метеобюро страны Роман Вильфанд.

Природная аномалия рикошетом ударила и по Центральной части России, там сейчас также не тепло. А вот в северные регионы страны, Забайкальский край и Приморье, наоборот, пришла необычная жара и принесла с собой катаклизмы – наводнения и пожары.

Порадоваться можно тем, кто скоро отправится в отпуск на Черноморское побережье. В Крыму и Краснодарском крае сейчас обычная для последнего месяца лета температура: плюс 25-30 градусов.

А на Южный Урал комфортная погода уже возвращается. В понедельник, 5 августа, синоптики обещают до +26, а на крайнем юге области и до +30. Правда, кратковременные дожди не прекратятся, а вот сильного порывистого ветра в ближайшие дни не прогнозируют.

https://www.cheltv.ru/pogoda-v-avguste-eshhe-poraduet-zhitelej-urala/