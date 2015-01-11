Нацпроекты для Озерска – заметное движение вперед

Об участии Озерского городского округа в реализации национальных проектов с целью выполнения майского указа Президента Российской Федерации № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» - в интервью с Ольгой Улановой, заместителем главы Озерского городского округа.

- Участие в национальных проектах сегодня волнует все уровни власти. Для достижения целей Указа разработаны 12 национальных проектов, которые группируются по трем направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост». Соответственно, 12 национальных проектов декомпозированы в 67 федеральных проектов, на уровне субъекта Российской Федерации (в Челябинской области) разработаны паспорта региональных проектов.

- Какая работа идет на нашем, муниципальном уровне?

- В 2019 году Озерский городской округ реализует мероприятия в рамках трех национальных проектов:

«Жилье и городская среда» (региональный проект «Формирование комфортной городской среды») – идет благоустройство нескольких объектов: пешеходной зоны по пр. К. Маркса (1 очередь); остановочного комплекса в мкр. Заозерный; дворовых территорий по пр. К. Маркса, 26 и ул.Семенова,4; пешеходных зон вдоль домов №№ 22,23,24,26 по бульвару Гайдара.

«Культура» (региональный проект «Культурная среда») – предусмотрено приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для Озерского государственного колледжа искусств.

«Демография» - осуществляются ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.

Важно отметить, что все эти проекты имеют соответствующую «кодировку», установленную Министерством финансов РФ, по каждому из них предусмотрено финансирование, в основном, из федерального и областного бюджетов, участие Озерского городского округа – частичное.

- Это все результаты, которых удалось достичь при выполнении Указа Президента № 204 в этом году?

- Безусловно, нет. Озерский городской округ ведет планомерную работу по достижению национальных целей, и она охватывает практически все сферы жизнедеятельности муниципалитета.

Например, по направлению «Человеческий капитал» три школы, в том числе расположенные в сельской местности, будут обеспечены широкополосным доступом в интернет; осуществляется поддержка одаренных и талантливых детей; проведены мероприятия муниципального этапа «Педагог года», открыты группы на 10 мест для детей с 6 месяцев до 1 года; в детскую музыкальную школу поступило 14 пианино (в том числе 12 – переданы в дар социальным партнером).

«Комфортная среда для жизни» - улучшение городской среды и повышение качества жизни в округе достигается через реализацию двух муниципальных программ и, помимо уже названного благоустройства, оказывается господдержка молодым семьям для улучшения жилищных условий, прорабатывается проект «Освоение застроенной территории» (площадь – 1,9 га, снос 8 деревянных МКД, объем нового строительства – 36,3 тыс.кв.метров, 550 квартир); выполняются инженерные изыскания и проектные работы по рекультивации мест захоронения ТКО и ликвидация накопленного вреда окружающей среде в поселках Новогорный и Метлино; выполняются ремонты отдельных участков автомобильных дорог и другое.

«Экономическому росту» способствует улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, а в будущем также внедрение подходов «Бережливого умного города» - единой цифровой платформы, цифровых сервисов и решений, необходимых для эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления.

- Учитывает ли руководство муниципалитета мнение жителей, определяя, куда конкретно должны быть направлены средства?

- Комплекс первоочередных мероприятий по достижению национальных целей разработан с учетом итогов опроса населения: анкетирование проводилось для выявления местной проблематики и оценки эффективности деятельности руководителей местного самоуправления.

- Известно, что к реализации национальных проектов в ЗАТО активно подключилась Госкорпорация «Росатом». Что вы ожидаете от этого сотрудничества?

- По результатам совещания, которое прошло в Озерске 6 июля с участием главы региона и руководства «Росатома», все три ЗАТО, расположенные в Челябинской области, готовят свои материалы, чтобы показать, на какие цели развития территориям нужны средства. В ближайшее время планируется подписание рамочного Соглашения между «Росатомом» и Правительством Челябинской области, которое будет направлено на решение общих для «закрытых» городов проблем, обеспечение сбалансированного учета экономических, экологических, социальных и иных факторов, затронет производственные программы градообразующих предприятий и, соответственно, речь пойдет об участии наших ЗАТО в национальных проектах. Здесь нам уже оказывается действенная методическая помощь.

- О каких перспективах идет речь?

- По предложению главы округа Евгения Щербакова, мы решили включить в портфель нацпроектов крупные, ключевые мероприятия.

Сейчас все управления администрации формируют свои предложения по вхождению в национальные проекты: на текущую дату управлением образования подготовлено более 12 заявок («Демография»); управлением культуры – заявка на обновление материальной базы подведомственных учреждений («Культура»); управлением по физической культуре и спорту – заявки, связанные со строительством и реконструкцией спортивных объектов («Демография»), управлением ЖКХ – заявка на второй и третий этапы реконструкции насосно-фильтровальной станции в Озерске («Экология»).

К сожалению, мы столкнулись с определенными ограничениями при выборе объектов: так, по линии жилищно-коммунального хозяйства нам хотелось бы отнести к нацпроектам строительство и реконструкцию очистных сооружений, но нормативно-правовая база предусматривает решение проблемы только для тех, кто сбрасывает стоки в Волгу. Похожая ситуация с федеральным проектом «Дорожная сеть»: он затрагивает исключительно дороги регионального значения, которые входят в городские агломерации.

- Чего ждать от национальных проектов жителям поселков, которые входят в Озерский городской округ?

- Мы надеемся активизировать процесс создания промышленной площадки в п. Новогорный, который в том числе нацелен на развитие необходимой коммунальной инфраструктуры поселка.

Ольга Уланова также сообщила, что в этом месяце на муниципальном уровне будут составлены паспорта национальных проектов с указанием целей, задач, объемов финансирования, лиц, ответственных за исполнение конкретных мероприятий и так далее. Окончательный вид документы приобретут перед формированием бюджета в октябре:

- На мой взгляд, Озерский городской округ готов к эффективному использованию средств - прежде всего потому, что у нас достаточно высокий уровень достижения национальных целей, и с помощью дополнительных вливаний мы совершим заметное движение вперед.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/40186/