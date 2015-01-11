Южноуральцы стали тратить больше денег на еду и хуже питаться

За последние пять лет южноуральцы стали тратить больше денег на питание, при этом калорийность еды сократилась – жители региона стали есть меньше рыбы, фруктов, молочных и мясных продуктов.

Если в 2013 году расходы на непродовольственные товары составляли 44,2%, то в 2018-м этот показатель снизился до 35,2%. При этом наблюдается увеличение доли расходов на питание (с 29,1% до 32,9%) и оплату услуг (с 25,4% до 30%).

Расходы на покупку продуктов питания в высокодоходных семьях (6 217 рублей в месяц) почти в 2,5 раза превышают аналогичные расходы в низкодоходных семьях (2 532 рубля).

В 2018 году по отношению к 2013 году в рационе питания жителей Челябинской области сократилось потребление рыбы и рыбопродуктов, фруктов и ягод, молока и молочных продуктов, мяса, хлеба и картофеля. Южноуральцы стали чаще есть яйца, овощи, масло и жиры. При этом потребление сладостей осталось на прежнем уровне.

Сократилась и общая калорийность питания: с 2 443 ккал в 2013 году до 2 387 ккал в 2018-м. Снизилось суточное потребление белков, жиров и углеводов, ощущается недостаток большинства витаминов и минералов.

https://dostup1.ru/economics/Yuzhnouraltsy-stali-tratit-bolshe-deneg-na-edu-i-huzhe-pitatsya_118811.html