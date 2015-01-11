Не бархатная. Синоптики составили предварительный прогноз на осень 2019 года

Тенденция на похолодание. Сентябрь 2019 года, по предварительным прогнозам, выдастся довольно прохладным. На Урале, в Сибири, Дальнем Востоке и в центральной части России 1 сентября ожидается примерно +12 +15 градусов. Специалисты говорят, что для данного сезона эти значения гораздо ниже нормальных.

В первый день сентября в большинстве регионов наступит настоящая осень. Не исключены проливные дожди и сильный ветер. Однако такая пессимистичная погода будет длится не весь месяц. Примерно 10 дней из тридцати будут вполне комфортными: солнечными и безветренными.

«Бабье лето» наступит в десятых числах сентября и порадует россиян настоящим великолепием красок. На время покажется даже, что лето вернулось. Но это ненадолго.

В октябре в большинстве российских регионов начнутся заморозки. Особенно прохладными будут ночи, а днем температура воздуха прогреется всего до +5+7 градусов. К концу октября на смену дождям уже выпадет снег.

https://www.cheltv.ru/ne-barhatnaya-sinoptiki-sostavili-predvaritelnyj-prognoz-pogody-osen-2019-goda/