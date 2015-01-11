Внимание! Будьте бдительны! Орудуют мошенники!

24 июля 2019 года в Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск обратился житель поселка Татыш 1960 года рождения с заявлением по факту мошенничества.

В июне мужчина увидел объявление на сайте бесплатных объявлений в сети Интернет о продаже фотоаппарата, связавшись с продавцом, они договорились о продаже. После чего покупателем был осуществлен перевод денежных средств на карту в сумме 30500 рублей. Через некоторое время потерпевший обнаружил, что аккаунт продавца на сайте был удален и на связь он не выходит. До настоящего времени товар мужчине не доставлен, денежные средства не возвращены. Общая сумма ущерба потерпевшего составила 30500 рублей.

Следственным отделом Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело части 2 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации (мошенничество). Максимальная санкция по данной части статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Мошенники на сервисах бесплатных объявлений используют разные способы обмана, а достаточная анонимность продавцов и покупателей и простая процедура регистрации на сайте - увеличивает риск стать жертвой мошеннических схем. Основная задача мошенников - заставить заплатить вас за несуществующий товар.

Отправив аванс или оплатив полную стоимость товара, а часто – и услуги по его доставке транспортной компанией, покупатель не получает оплаченный заказ.

Мошенники в сети Интернет предлагают заниженные цены, акции на товар, льготы на доставку в минимальные сроки и так далее. Мошенник может даже прислать вам отсканированную копию якобы своего паспорта и данные своей банковской карты. Однако на деле преступник получает ваши деньги, а высылать товары никто и не собирался.

Чтобы избежать финансовых потерь при дистанционной покупке товара, рекомендуем:

- договоритесь с продавцом об оплате товара наложенным платежом при получении заказа в транспортной компании, однако, это не будет 100% гарантией, что придет тот самый товар. В посылке может оказаться что угодно — кусок дерева, картон или даже камень.

- попросите продавца подтвердить реальное наличие товара фотографиями с нескольких ракурсов или во время сессии по видеосвязи;

- самостоятельно проверьте данные продавца через поисковые системы и отзывы покупателей в сети интернет;

- не перечисляйте деньги на сотовый телефон – такую схему оплаты часто используют мошенники.

Если при общении с продавцом у вас возникают сомнения в наличии, свойствах или качестве товара, вы не понимаете схемы расчета за товар, его цена существенно ниже, чем аналогичные предложения на сайте или продавец приглянувшегося товара находится в другом городе – откажитесь от рискованной сделки.

Объектами охоты мошенников на сайтах бесплатных объявлений становятся не только покупатели, но и продавцы. Стоит насторожиться, если откликнувшийся на ваше объявление о продаже покупатель настаивает на оплате товара исключительно на вашу банковскую карточку. При этом мошенники просят номер карты, секретные данные с ее обратной стороны, срок действия, коды из приходящих сообщений из банка – для подтверждения операции или доступа в ваш онлайн-банкинг. Часто такие нечистые на руку покупатели не интересуются свойствами товара, предлагают вам предоплату для «резервирования», звонят сразу же после опубликования объявления и отказываются от оплаты наложенным платежом.

Задача мошенников – получить доступ к вашей карте через онлайн-банкинг и завладеть имеющимися на счете деньгами. Для этого вас могут попросить: использовать банкомат и следовать инструкциям мошенника, вводя передаваемые по телефону данные; зачитать или переслать секретный код из СМС; сообщить личную информацию и коды карт при звонке «из службы банка». Получив доступ к вашему счету, мошенник может снять не только наличные средства с дебетовой карты, но и деньги в пределах установленных банком лимитом с кредитной, а иногда – и с привязанных к основному счету в онлайн-банкинге сберегательных счетов.

Для зачисления денег на карту требуется только фамилия имя и отчество, и номер карты получателя. Если у вас просят любые дополнительные данные и личную информацию – вы столкнулись с мошенником!

Уважаемые граждане, если вы стали жертвой обмана, незамедлительно обратитесь в банк с заявлением о блокировке перевода. Операции по денежным переводам могут осуществляться до 3-х дней. Если деньги еще не были сняты со счета, ваш перевод может быть заблокирован банком, даже если он уже был осуществлен.

Статья 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», в зависимости от степени тяжести предусматривает наказание в виде штрафа и обязательных и исправительных работ вплоть до лишения свободы сроком до 10 лет.

Будьте бдительны и внимательны при совершении любых сделок купли-продажи через сеть Интернет!