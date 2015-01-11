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| Новости » УВД Озерского городского округа

Расследование преступлений ведется эффективно и качественно

Сотрудники следственного отдела по ЗАТО г. Озерск СУ СК РФ по Челябинской области стараются делать всё возможное, чтобы жителям округа жилось безопасно. Об итогах работы за первое полугодие 2019 года рассказал подполковник юстиции Иван Хабалкин.

Ежегодно 25 июля в России отмечается День сотрудника органов следствия Российской Федерации.

– Профессиональный праздник сотрудников органов следствия в 2013 году не случайно получил статус государственного и занял своё почётное место в праздничном отечественном календаре, – отметил заместитель начальника следственного отдела по ЗАТО г. Озерск СУ СК РФ по Челябинской области Иван Хабалкин. – Следственные органы имеют ключевое значение в укреплении законности и правопорядка, защите интересов государства и конституционных прав граждан. От оперативного и качественного расследования дел, эффективного раскрытия преступлений, зависит результат работы всей правоохранительной системы, её авторитет и доверие к ней людей. Сотрудники следственного отдела в Озерске стараются делать всё возможное, чтобы жителям округа жилось и работалось безопасно.

Хочу поблагодарить и поздравить своих коллег, а также сотрудников следственных подразделений всех правоохранительных органов. Пожелать им здоровья, высоких показателей в служебной деятельности, чтобы им почаще удавалось своё свободное время проводить дома с семьёй и близкими.

Заместитель руководителя следственного отдела по ЗАТО г. Озерск прокомментировал основные показатели работы за первое полугодие 2019 года, подчеркнув, что тенденция складывается неутешительная:

– Ежегодно уровень преступности незначительно, но повышается. Кратности нет, но показатели постоянно растут. Например, в этом году – возбуждено 45 уголовных дел, в то время как в первом полугодии 2018 года было возбуждено 41 уголовное дело. И эта динамика, к сожалению, наблюдается из года в год.

Иван Хабалкин обратил внимание на то, что, несмотря на возрастающую нагрузку, сотрудники отдела достаточно успешно справляются со своими служебными обязанностями:

– За первое полугодие 2019 года следственным отделом было окончено и направлено в суд 25 уголовных дел. Привлечено к уголовной ответственности 26 лиц, в том числе один несовершеннолетний.

По статье 446.2 (порядок прекращения уголовного дела и назначения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа) в суд было направлено четыре уголовных дела, семь дел прекращено в связи с истечением срока давности, смертью подозреваемого (обвиняемого), а также в связи с возмещением ущерба.

Особое внимание в этом году уделяем преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Речь идёт о случаях, связанных именно с детьми. По-прежнему высоким остаётся уровень детского травматизма, как на улицах, так и в образовательных учреждениях.

Кроме того, о надлежащем качестве работы следователей говорит и тот факт, что за истекший период времени судом не было вынесено оправдательных приговоров, либо реабилитации на стадии следствия. Ни прокурором, ни судом уголовные дела на дополнительное доследование не возвращались.

По итогам первого полугодия 2019 года из 29 следственных подразделений следственного управления по Челябинской области следственный отдел по ЗАТО г. Озерск находится на 14 месте. В своей подгруппе, среди небольших муниципальных образований, где работают 4-5 следователей, куда входят города: Касли, Верхний Уфалей, Сатка, Аша, Озерск занимает вторую позицию, на первом месте – Карталы.

По мнению Ивана Хабалкина добиться надлежащего качества работы удалось, в том числе благодаря эффективному взаимодействию с правоохранительными органами:

– В своей работе мы тесно взаимодействуем с органами МВД. Хочу выразить благодарность сотрудникам уголовного розыска, которые, не считаясь с личным временем и загруженностью, направляют максимальные усилия на раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений. Следует отметить, что ни одного не раскрытого преступления по поводу причинения смерти потерпевшему в округе на протяжении длительного времени не было.

В тесном сотрудничестве с оперативными службами МВД мы добиваемся стопроцентных результатов. На сегодняшний день все преступления, связанные с совершением убийств и причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшие смерть потерпевших, в отношении нарушения половой неприкосновенности несовершеннолетних были раскрыты. Люди, совершившие особо тяжкие преступления, находятся в местах лишения свободы.

Аналогичным образом взаимодействуем с органами ФСБ по выявлению и пресечению преступлений коррупционной направленности, а также должностных преступлений.

Несмотря на сложную криминогенную обстановку, следственный отдел по ЗАТО г. Озерск успешно продолжает работу по противодействию преступлениям в разных сферах, реализуя главный принцип уголовной ответственности – неотвратимости наказания.

В ходе встречи об итогах расследования наиболее резонансных дел, о преследовании лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления против жизни, информацию представил следователь по особо важным делам следственного отдела по ЗАТО г. Озерска СУ СК РФ по Челябинской области, подполковник юстиции Денис Власов:

– Достаточно серьёзный общественный резонанс вызвало убийство, совершённое в центре города, в цветочном ларьке на пр. Ленина. Было установлено, что гражданин Ф. из ревности застрелил свою супругу. В ходе следствия выяснилось, что потерпевшая женщина ждала ребёнка. Поэтому, несмотря на то, что виновник трагедии сам застрелился на месте, не желая нести ответственность за совершённое им деяние, уголовное дело было возбуждено. Действиям Ф. давалась оценка, и не только в части совершённого им убийства, но и в части приискания орудия для совершения этого преступления (обрез гладкоствольного ружья с патронами). По этим фактам также были возбуждены уголовные дела. В ходе следствия действия Ф. были переквалифицированы по статье 105 часть 2. В связи со смертью подозреваемого уголовное дело было прекращено.

Комментируя ситуацию, следователь по особо важным делам подчеркнул, что такие факты вызывают серьёзную озабоченность. В первую очередь это связано с тем, что зачастую такие лица ранее неоднократно попадали в поле зрения правоохранительных органов, но проводимые профилактические мероприятия не принесли надлежащего результата, в итоге было совершено особо тяжкое преступление. Аналогичным образом уголовное дело расследовалось и в 2018 году, когда также на почве ревности сожитель хотел убить свою сожительницу.

– Женщина, к счастью, осталась жива, – пояснил Денис Власов. – Ей вовремя была оказана медицинская помощь. Виновник преступления покончил жизнь, спрыгнув с девятого этажа многоэтажного дома.

Не осталось без внимания общественности преступление в посёлке Новогорный в 2018 году, когда были обнаружены трупы сожителей гражданки Х. и гражданина К.:

– В рамках расследования было установлено, что К. совершил убийство Х. Затем он попытался инсценировать самоубийство женщины, а также имел намерение представить случившиеся как нападение на них обоих, нанеся себе ножевую рану в живот, от которой скончался. Предварительное следствие по этому преступлению проводилось очень долго, был проведён большой массив следственных действий. Работа была проведена серьёзная и кропотливая, в частности, было сделано множество генетических экспертиз.

Как пояснил заместитель руководителя следственного отдела по ЗАТО г. Озерск Иван Хабалкин, в тех делах, где очевидны обстоятельства и виновник преступления, в том числе в тех случаях когда после совершённого преступления наступила смерть подозреваемого, закон обязывает сотрудников органов следствия дать правовую оценку этим действиям:

– Это связано с тем, что каждый человек имеет право на надлежащую юридическую оценку его действий. В соответствии с законом, в случае если родные возражают против прекращения уголовного дела в отношении умершего подозреваемого, в таких случаях уголовное дело в общем порядке направляется в суд, где выносится то или иное решение.

В таких делах очень важны тщательность и кропотливость. Необходимо выяснить причины и мотивы, побудившие человека к совершению этого преступления. Во-вторых, надо понять насколько эффективной была работа правоохранительных органов по контролю, надзору и профилактике.

Поэтому важно не только дать юридическую оценку, но и разобраться в случившимся, чтобы в будущем максимально эффективно проводить профилактику среди населения. Роль правоохранительных органов заключается не только в том, чтобы реализовать принцип неотвратимости наказания. Необходимо выяснить причину, обратить на это внимание граждан, чтобы они в своей жизни этого не допускали.

В настоящее время окончено производством уголовное дело в отношении гражданина П., который причинил тяжкий вред здоровью своей сожительнице Ч., в результате чего она скончалась. Продолжил тему Денис Власов:

– Преступление было совершено в посёлке Новогорный. П. в поле зрения правоохранительных органов в Озерске не попадал, вёл обычную жизнь, но в ходе конфликта нанёс женщине тяжкие телесные повреждения.

Этот случай ещё раз убеждает нас в том, что факты домашнего насилия не должны оставаться без внимания.

По информации следственного отдела, совсем недавно, 25 июля этого года, в Озерске вновь было совершено убийство. Сейчас уголовное дело находится на первоначальной стадии. Тем не менее, к сожалению, и на этот раз бытовая ссора между двумя мужчинами переросла в серьёзный конфликт. В итоге, один из участников ссоры находится в следственном изоляторе, второй – погиб.

Параллельно с такими делами, сотрудники следствия занимаются и коррупционными преступлениями. В конце августа был вынесен приговор в отношении гражданина за дачу взятки сотрудникам ГИБДД. Следует отметить, что среди назначенных видов наказания судом было также назначено девятьсот тысяч рублей, помимо того, что в ходе расследования, в целях обеспечения приговора суда была арестована автомашина обвиняемого стоимостью в полтора миллиона рублей.

Поведение водителя в нетрезвом виде и попытка уйти от обоснованного законом взыскания повлекли за собой привлечение к уголовной ответственности со столь серьёзным наказанием.

В завершении разговора заместитель руководителя следственного отдела по ЗАТО г. Озерск СУ СК РФ по Челябинской области Иван Хабалкин ещё раз подчеркнул, насколько важна объективность в работе следователей - от качества этой работы зависит раскрываемость, неотвратимость наказания и восстановление социальной справедливости.

Расследование преступлений ведется эффективно и качественно

http://ozerskadm.ru/about/info/news/40201/

Ключевые теги: расследование преступлений, Озёрск, следственный отдел.

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