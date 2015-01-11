В Челябинской области назвали самый богатый на рождения и свадьбы месяц

Июль в Челябинской области оказался самым богатым на рождения, свадьбы и разводы месяцем 2019-го года.

Во втором месяце лета на свет появились три тысячи 45 малышей (больше ни один месяц в этом году планку в три тысячи рождений не преодолел), поженились две тысячи 775 пар (как правило, всегда находится очень много желающих узаконить свои отношения в День святых Петра и Февронии, восьмого июля), развелись - тысяча 399.

По числу смертей июль оказался, согласно данным госкомитета по делам ЗАГС Челябинской области, на втором месте после мая. В июле умерло три тысячи 881 человек, в мае - четыре тысячи 14 южноуральцев.

Всего за семь месяцев 2019-го года в нашем регионе органы ЗАГС зарегистрировали 20 тысяч 283 новорожденных, 27 тысяч 247 умерших, 11 тысяч 469 браков и девять тысяч 198 разводов.

http://uralpress.ru/news/obshchestvo/v-chelyabinskoy-oblasti-nazvali-samyy-bogatyy-na-rozhdeniya-i-svadby-mesyac