В Челябинской области не хватает 3 тыс. врачей

Первый вице-губернатор области Ирина Гехт рассказала о разработке программы по привлечению молодых врачей в села.

В эфире программы «Разворот» на «Челябинском эхе» Ирина Гехт сообщила, что в регионе не хватает 3 тыс. медиков. Особенно остро эта проблема стоит в районах. Там в среднем укомплектованность врачами составляет 46-50%, отметила Ирина Гехт.

Для решения проблемы с нехваткой врачей в селах к сентябрю будет разработана региональная программа. Такое поручение в июне дал врио губернатора Алексей Текслер. В программе будут прописаны меры стимулирования врачей, которые уезжают работать в малые города и сельские территории Челябинской области. По словам Ирины Гехт, областное правительство готово обеспечить молодых специалистов жильем и выплатами.

«На встречах с врио губернатора в каждой территории ему говорят про здравоохранение. Ему говорят о том, что невозможно попасть к врачу, записаться на прием к узкому специалисту. Задача — за три года насытить кадрами территории. В сентябре появится новая программа. Она будет касаться и выплат, и обеспечения жильем. Хотя бы на пять лет объявили призыв в область, чтобы заполнить эти вакансии. Отработав пять лет, например, в Еманжелинске или Аргаяше, врач получает квартиру в Челябинске», — прокомментировала Ирина Гехт.

Ирина Гехт рассказала, что среди студентов медакадемии был проведен опрос. У них поинтересовались, какую поддержку нужно оказывать врачам, которые переезжают работать в сельские территории. Мнения студентов разделились. Одни проголосовали за выделение квартир, другие — за единовременную выплату на покупку автомобиля.

«Это тоже можно учесть в программе, разбив эти меры, чтобы врачи могли выбирать, кому какая удобнее. Областное правительство заинтересовано в принятии максимально эффективной программы», — подчеркнула Ирина Гехт. Первый вице-губернатор заявила, что готова провести встречу с общественниками и выслушать их предложения по этой программе.

http://echochel.ru/news/v-chelyabinskoj-oblasti-ne-hvataet-3-tys-vrachej/