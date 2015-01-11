В России резко подскочили цены на черный хлеб

В России резко подорожал черный хлеб – об этом свидетельствуют данные Росстата.

Так, за первые семь месяцев 2019 года стоимость хлеба и хлебобулочных изделий выросла на 7,7% к аналогичному периоду 2018 года. При этом хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки подорожал больше всего. В июне 2019 года он стоил 50,54 рубля за килограмм, что на 9,6% больше, чем в июне прошлого года. Белый хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки высшего сорта подорожали на 8,3% – до 75,87 рубля за килограмм. Серый хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов подорожали на 7,4% – до 49,96 рубля. Такие цены – максимальные как минимум с 2009 года (более ранние данные Росстата недоступны), пишет РБК.

Эксперты полагают, что цены на хлеб поднялись из-за подорожания сырья – пшеницы и муки. В марте этого года в Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) сообщили, что по итогам года цены на хлеб первого и второго сортов могут подняться на 5-6%.

https://dostup1.ru/economics/V-Rossii-rezko-podskochili-tseny-na-chernyy-hleb_118897.html