В этом году в Челябинской области откроется семь новых стадионов и два крупных физкультурно-оздоровительных комплекса. В ближайшие три года будут построены 44 спортивных комплекса.

К регулярным занятиям физкультурой и спортом получат доступ примерно 1 миллион 700 тысяч человек. Этот показатель на 600 тысяч человек больше, чем на данный момент, сообщает пресс-служба областного министерства спорта. Чиновники планируют приобщать южноуральцев к спорту через пропаганду здорового образа жизни, строительство новых спортивных объектов, а также подготовку нового состава тренеров.

- Нужно хорошо проработать пропаганду, агитацию, инфраструктуру, подготовку кадров. Много вопросов нужно сейчас обсудить, это системный подход. Потому что, завалив одну задачу, мы не сможем решить государственную задачу, - комментирует глава минспорта Леонид Одер.

Как ранее сообщало агентство Полит74, во втором квартале этого года Челябинская область вошла в десятку лучших регионов страны по эффективности внедрения комплекса «Готов к труду и обороне». Область поднялась в общем рейтинге на пять позиций и заняла девятую строчку.

В регионе постоянно растет число жителей, которые приступили к тестированию на нормы ГТО, а также количество публикаций на эту тему. Как подчеркивает глава минспорта Леонид Одер, дирекцией комплекса проведен целый ряд мероприятий по более активному привлечению южноуральцев к занятиям спортом. Среди них открытие новых центров тестирование, проведение судейских семинаров, пропаганда здорового образа жизни через СМИ.

https://polit74.ru/culture-i-sport/detail.php?ID=71460&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop