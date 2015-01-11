Пена, танцы, рэп и рок: в Озёрске прошел День молодежи

10 августа в городском парке прошел День молодежи. Обширная программа была построена так, чтобы доставить максимальную радость не только девушкам и молодым людям, но и всем любителям повеселиться. И погода не подкачала, и организаторы подошли к делу серьезно: привлекли местную творческую молодежь, пригласили иногородних гостей.

Праздник поделили на несколько блоков. В первом очаровательные солистки Дарья Аввакумова и Ольга Суслова исполнили популярные танцевальные песни, зрителей радовали хореографические номера «S’ТАНЦия 74» под руководством Светланы Худяковой. Создатели школы социальных танцев Dance Mix Андрей и Лариса Бабкины легко и непринужденно вовлекли молодых и взрослых в танцевальное веселье. Ирина Стрижова, помимо своих прямых обязанностей ведущей, провела танцевальный флешмоб с представителями студенческих отрядов.

Выход клуба исторической реконструкции и моделирования «Вепрь», руководит которым Дмитрий Титеев, продемонстрировал, насколько разными могут быть увлечения молодежи. Сам Дмитрий увлечен периодом раннего средневековья, серьезно изучает его.

Следующий блок был отдан рэперам. Молодые люди раскачали публику, у каждого была своя манера исполнения, свой стиль.

Евгений Иванов, депутат Собрания депутатов округа, считает, что подобные праздники объединяют молодежь.

- Праздник необходим, это общение, движение, молодежь должна коммуницировать. Увлечения - прекрасно, но если есть момент, который позволяет молодежи больше общаться вживую, это здорово.

Евгений тоже присоединился к празднованию, выступив в роли тренера по латиноамериканским танцам.

Рок и молодежь – понятия неразделимые, поэтому рок-сет, само собой, состоялся. Открыла блок озерская группа Demios. Наина Максимова и Евгения Тюлина исполнили рок-композиции о любви и душевных переживаниях.

Приглашенные гости – команда «Гаврилов» из Челябинска достойно отыграли свои песни и каверы на композиции других групп.

Далее стартовала пенная дискотека. Мощными залпами белоснежная пена выстреливала на детей и подростков, взрослые тоже присоединились к веселому сумасшествию. Руководил пенным «движем» Александр Сухарев. Масса эмоций, восторг от незабываемых ощущений, настоящий вкус лета – все это видно на фотографиях.

Текст и фото: Наталья Колянова