Больше 100 профессий исключат из перечня специальностей в колледжах

В новом учебном году обновится перечень специальностей в техникумах и колледжах. Есть профессии, которые уже около 5 лет не востребованы у студентов и от них решили избавиться.

Среди устаревших и непопулярных, например, ткацкое дело, сушильщик в бумажном производстве и изготовитель эмалированной посуды. Не будет также радиооператоров, а вместо них появятся монтажники оборудования мобильной связи.

На место старым специальностям придут новые. Например, появятся эксперты в области технического обслуживания и ремонта биотехнических медицинских аппаратов и систем или специалисты по мехатронике и мобильной робототехнике.

В сезоне 2019 – 2020 будут учить на графического дизайнера, а еще появятся специальности, связанные с 3D-печатью – аддитивные технологии.

По прогнозам экспертов, до 2030 года появятся более 180 новых профессий в различных сферах. Разумеется, нужны будут абсолютно новые навыки для такой деятельности.

https://www.cheltv.ru/bolshe-100-professij-isklyuchat-iz-perechnya-spetsialnostej-v-kolledzhah/