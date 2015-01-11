Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 13.08.2019 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня вторник 13 августа 2019 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была + 18 град. С

• атмосферное давление 728 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 82 %

• ветер северо-восточный 3 - 5 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 1 ДТП, без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время

отключения

Музрукова 41 с 8 до окончания

1. В сетях холодного водоснабжения Семенова 3 п.1 – 5, Семенова 8 с 8 до 12 часов

Дзержинского 35 п.13, Луначарского 7, К.Маркса 11 п.3 К.Маркса 26

с 9 до окончания

Студенческая 9 с 9 до 12 часов

2. В сетях электро-снабжения Советская 32 с 9 до 12 часов

3. В сетях горячего водоснабжения Семенова 3 п.1 – 5, Семенова 8 с 8 до 12 часов

Дзержинского 35 п.13, Луначарского 7, К.Маркса 11 п.3 К.Маркса 26, Матросова 38 п.5,6

с 9 до окончания

Студенческая 9, Семенова 17, Советская 35 с 9 до 12 часов

Вниманию жителей округа!

По данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью и днем 13 августа в отдельных районах Челябинской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, местами крупный град, шквалистое усиление ветра до 25 м/с.

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» напоминает:

Места для массового отдыха на водоемах:

- пляж «Нептун» - улица Архипова, в районе дома № 6;

- пляж «Дальний» - улица Иртяшская, в районе дома № 7;

- пляж «Колибри» в городском парке культуры и отдыха - улица Парковая, в районе дома № 1;

- пляж «Молодежный» - улица Бажова, в районе дома № 28;

- пляжи в детских оздоровительных лагерях: «Отважных», «Орленок», «Звездочка».

Места опасные для купания:

- каменный карьер в районе УПТК;

- карьер в районе дома № 63 по ул. Дзержинского,

- пруд в районе дома № 1 по проспекту К.Маркса,

- озера Большая Нанога, Малая Нанога, Кызылташ, Булдым,

- прибрежная зона озера Иртяш в микрорайоне Заозерный.

Если вы стали свидетелем несчастного случая на воде, звоните по номеру 112 (для абонентов сотовой связи).

2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме.

2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.

2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.

2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).

2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,10

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,09

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,08

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,14

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,09

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10

Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2.10. Обстановка на водных объектах:

Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло.

2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий

на 13 августа 2019 года

1. Природные ЧС: не прогнозируется.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Облачно, дожди, местами сильные и очень сильные, в отдельных районах сильные ливни, грозы, град, местами крупный, ночью и утром в горах туманы. Ветер северо-восточный, на юге юго-западный, южный 6-11 м/с, местами порывы 14-19 м/с, при грозах шквалистое усиление ветра 20-25 м/с. Температура воздуха ночью

плюс 13-18º, в горах плюс 8-13º, днем плюс 18-23°, на востоке области плюс 21-26º, в крайних западных районах плюс 10-15 º.

ОЯ: Ночью и днем 13 августа в отдельных районах Челябинской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, местами крупный град, шквалистое усиление ветра до 25 м/с.

НЯ: не прогнозируются.

3.4.1 Паводковая обстановка: в норме.

3.4.2 Лесопожарная обстановка: чрезвычайные ситуации, связанные с природными пожарами, на территории Озерского городского округа не прогнозируются (Р=0,3).

3.5. Техногенные ЧС:

3.5.1 ДТП: Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных дорожно-транспортными происшествиями в результате нарушения водителями транспортных средств правил дорожного движения, ухудшения видимости при осадках, потери курсовой устойчивости при боковом ветре, а так же нарушением скоростного режима.

3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,4). Основные причины: высокий износ коммунальных сетей.

3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории округа (Р=0,5). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей).

3.6. Биолого-социальные ЧС:

3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки).

3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: В связи с повышением среднесуточной температурой воздуха прогнозируется снижение заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями.

3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде.

3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 125 обращений.

http://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/40238/