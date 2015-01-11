Южноуральцы увидят самый яркий звездопад лета

В ночь на 13 августа в небе можно будет наблюдать метеорный поток Персеиды – этот звездопад входит в тройку самых зрелищных космических явлений наряду с апрельскими Лиридами и декабрьскими Геминидами; при ясной погоде Персеиды будут видны невооруженным глазом.
«Персеиды выглядят, как белые светящиеся струйки, которые как будто "расчерчивают" ночное небо. Время свечения метеоров обычно длится несколько секунд. Ожидается, что в этом году в небе будет видно до 100 метеоров в час», – рассказали в пресс-службе Московского планетария.
В планетарии отметили, что наблюдениям за звездным дождем смогут помешать только облачная погода и растущая Луна.
Метеоры возникают, когда при входе в атмосферу сгорают частицы космической пыли. Потоки небесных тел, как правило, связаны с прохождением Земли через пылевые шлейфы, оставшиеся от комет.
За Персеидами люди наблюдают уже около двух тысяч лет. Ранее их ошибочно принимали за падающие звезды. Первые упоминания о них встречаются в 36 году нашей эры, но официально считается, что ежегодный метеорный дождь открыл бельгийский математик, астроном и метеоролог Адольф Кетле. О нем он сообщил в августе 1835 года.
Говорят, загаданные во время Персеид желания обязательно сбудутся. Загадывать нужно в одиночестве, в момент, когда падают «звезда». Желание должно быть четко сформулированным, и максимально коротким.
https://dostup1.ru/society/Yuzhnouraltsy-uvidyat-samyy-yarkiy-zvezdopad-leta_119006.html
Ключевые теги: звездопад, Челябинская область, небесное явление.
Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+
- Вконтакте
- Facebook
- Мой мир
- Одноклассники
- Google+
Распечатать
{shuffled_0}