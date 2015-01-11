С Днем города челябинцев поздравят Нагиев, Подольская и «А-студио»

С Днем города 7 сентября челябинцев поздравят Владимир Пресняков с Натальей Подольской и группа «А-студио» – ведущим праздничного концерта на площади Революции станет Дмитрий Нагиев.

По словам заместителя главы города Сергея Авдеева, в этом году будет организована новая площадка у ледовой арены «Трактор», там будут петь Свик и Федук. На Кировке состоится фестиваль КВН, на театральной площади – программа с участием «Бригады У». Еще одна площадка будет организована у «Киномакса-Победа», там выступят музыканты и команды КВН.

Напомним, в 2019 году промышленный миллионник отпразднует 283-й день рождения. Празднование Дня города будет проходить 6, 7 и 8 сентября. Основные мероприятия пройдут 7 сентября, в субботу.

Напомним, в 2018 году на Дне города перед челябинцами выступила группа «Би-2».

https://dostup1.ru/society/S-Dnem-goroda-chelyabintsev-pozdravyat-Nagiev-Podolskaya-i-A-studio_118978.html