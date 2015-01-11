Судьба Кубка губернатора Челябинской области по хоккею решится в матче «Трактор» VS «Металлург».

На Кубке губернатора Челябинской области по хоккею сегодня, 13 августа, завершающий день. В дневном матче встретятся «Северсталь» и Сборная Кубка губернатора, а в вечерней игре – «Трактор» и «Металлург».

«Трактор» и «Металлург» прошли по две игры турнира без поражений. Составы обеих команд серьёзно изменились в этом межсезонье и Кубок губернатора стал для коллективов первой проверкой боеспособности. Напомним, что «Трактор» дважды выигрывал турнира, а «Металлургу» это удалось лишь один раз.

Вне зависимости от статуса турнира, южноуральское дерби – это всегда страсть и эмоции, ни одна из команд не отдаст победу просто так, а с трибун хоккеистов будут гнать вперёд болельщики. Вот и сегодня на матче «Трактора» и «Металлурга» пройдёт при полных трибунах – все билеты были проданы еще накануне.

«Мы хотим выиграть домашний турнир, мы этого не скрываем, но, тем не менее, это всё-таки предсезонный турнир…Естественно, играть только на победу. Магнитка мощно выглядит, но, тем не менее, будем готовиться и играть на победу»,- отметил главный тренер «Трактор» Петерис Скудра.

После второго периода матча «Трактор» & «Металлург» будет разыгран главный приз турнира - однокомнатная квартира чистовой отделкой площадью 34, 4 квадратных метров в жилом комплексе «Академ Riverside», предоставленная ООО «Трест Магнитострой». Организаторы также разыграют еще два дополнительных приза: годовой абонемент в Фитнес клуб «Citrus Fitness» и игровой свитер «Трактора» с автографами игроков.

Напомним, исполняющая обязанности главы Челябинска Наталья Котова попросила к началу сезона организовать развоз болельщиков «Трактора» автобусами до их районов. Поручение она дала начальнику управления транспорта города Максиму Кичееву. Уже сегодня после вечерней игры автобусы развезут болельщиков по четырём маршрутам основных направлений: № 4 (ЮУрГУ – улица Мамина), № 64 (Автобусный парк – Железнодорожный вокзал), № 81 (ЮУрГУ – улица Чистопольская) и № 31 (улица Академика Сахарова – ЧМК).

http://uralpress.ru/news/sport/yuzhnouralskoe-derbi-0