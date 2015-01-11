Детей, «застрявших» по пути из Крыма в Челябинск, привезет на родину новый автобус

Дети, которые ехали из Крыма в Челябинск, находятся в Саратовской области после просьбы родителей остановить автобус на полпути – взрослые увидели фото ребят, которые перевозятся в ненадлежащих условиях и попросили прекратить поездку.

Одна из мам ребенка, ехавшего с отдыха в Крыму, рассказала журналистам «Первого областного», что дети перевозились в ужасных условиях – они лежали на полу, а микроавтобус якобы ехал без остановок, ребят в пути не кормили. Родители обратились в ГИБДД и рассказали об условиях перевозки детей, в итоге микроавтобус с челябинцами остановили на трассе, а детей отправили в ближайший лагерь. Позже представитель перевозчика сообщил, что фотографии, попавшие в СМИ, якобы постановочные, сделанные во время стоянки, а появились они из-за конфликта сопровождающей с водителем.

Ситуацию взяла на контроль уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина.

«Сейчас 17 детей находятся в городе Хвалынск, в детском оздоровительном лагере. Ребята обеспечены пятиразовым питанием, их состояние оценивается как удовлетворительное. Нам сообщили об инциденте только вечером 12 августа. По поручению главы Челябинской области Алексея Текслера мы готовимся в ближайшее время отправить ребят в Челябинск. Уже зафрахтован новый автобус, в ГИБДД проходит согласование маршрута движения из Саратова в Челябинск. В ночное время дети на автобусе передвигаться не будут, для группы будет организована ночевка в городе по пути следования», – рассказала омбудсмен.

Она добавила, что дети прибудут в Челябинск 14 августа.

https://dostup1.ru/society/Detey-zastryavshih-po-puti-iz-Kryma-v-Chelyabinsk-privezet-na-rodinu-novyy-avtobus_119035.html