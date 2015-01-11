Медведев выделил Челябинской области 4 млрд на ремонт дорог

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении Челябинской области 4 млрд рублей на строительство и ремонт дорог в 2019 году.

Челябинская область получит более 4 млрд рублей на «достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства».

Средства выделяются в виде межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожных работ в 2019 году в рамках целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, муниципального и местного значения».

https://dostup1.ru/economics/Medvedev-vydelil-Chelyabinskoy-oblasti-4-mlrd-na-remont-dorog_119055.html