Из-за грозы тысячи жителей Челябинской области остались без света и воды

В Челябинской области из-за сильной грозы и ливней тысячи жителей остались без электричества и воды – на местах ведутся восстановительные работы, организован подвоз воды.

Так, в селе Варна под отключение попало два социально-значимых объекта, 13 многоквартирных и 617 частных жилых домов. В них живут более 1,5 тыс. человек. Без водоснабжения осталось 26 многоквартирных домов, четыре детских сада и одна больница.

Последствия непогоды затронули населенные пункты Кыштымского городского округа. В райцентре, а также поселках Тайгинка, Дальняя Дача и Косой Мост отключены от электроснабжения 33 многоквартирных и 1 302 частных жилых дома с количеством проживающих более 3,6 тыс. человек.

Восстановить коммунальные блага обещают в кратчайшие сроки в течение дня.

https://dostup1.ru/society/Iz-za-grozy-tysyachi-zhiteley-Chelyabinskoy-oblasti-ostalis-bez-sveta-i-vody_119053.html