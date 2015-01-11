В ближайшие выходные на нашей площадке – большой волейбол

Находящийся в Озерске на предсезонных сборах мужской волейбольный клуб «Динамо-Челябинск» проведет два контрольных матча с соседями из Екатеринбурга – командой «Локомотив-Изумруд».

Обе встречи состоятся в КСК «Лидер» 17 и 18 августа, в 17:00.

Предстоящее яркое спортивное событие комментирует Игорь Лемтюгин, волейболист, общественник, большой пропагандист этого вида спорта:

- «Динамо-Челябинск» (тренеры – Алексей Рудаков и Николай Куравкин) приезжает к нам на подготовку к сезону уже третий год подряд. Условия, которые сумели организовать в санатории-профилактории ПО «Маяк», настолько комфортные, что рассматривать другие города для тренировочных сборов, руководство клуба даже не планирует. Внимательное отношение персонала, техническая оснащенность, уникальные природные условия – все это привлекает иногородних спортсменов в Озерск снова и снова.

В субботу и воскресенье у «динамовцев» запланированы два контрольных матча. Соперник – хорошо известный коллектив, географический сосед, «Локомотив-Изумруд» из Екатеринбурга. Президент и главный тренер - Заслуженный тренер России, заслуженный работник физической культуры. Лучший тренер мира в 1996 году, лучший детский тренер России в 1997 году, в 2001-2004 гг. - тренер национальной сборной России, человек, который ставит перед командой самые высокие цели в Высшей лиге «А» - Валерий Алферов.

По итогам позапрошлого сезона наши соседи из Екатеринбурга получили право шагнуть из Высшей лиги «А» в элиту отечественного волейбола – суперлигу. Однако из-за финансовых трудностей вынуждены были отказаться от путевки и остались в Высшей лиге «А».

В минувшем сезоне челябинцы и екатеринбуржцы расположились в турнирной таблице Высшей лиги «А» ровно друг за другом: «Локомотив-Изумруд» - на третьей строчке, «Динамо-Челябинск» - на четвертой. При этом, в очных встречах трижды успех праздновали свердловчане и один раз – челябинцы.

В составе команды «Локомотив-Изумруд» есть игроки, которых отлично знают челябинские поклонники волейбола. В частности, это либеро Сергей Снегирев, ранее защищавший цвета челябинского «Динамо».

«Динамо-Челябинск» и «Локомотив-Изумруд» знакомы друг с другом давно. Сколько было сыграно официальных и товарищеских матчей – не сосчитать. Оба коллектива сейчас тренируются к новому сезону, и на озерской площадке выяснят в очной дуэли, кто из них на данный момент готов лучше. Можно с уверенностью сказать, что атлетизм в ходе поединков будет зашкаливать. В игровом смысле, все будет на самом высшем уровне, и болельщики обязательно получат эстетическое удовольствие от процесса.

И еще: встретятся спортсмены, на которых можно и нужно равняться нашим детям. Ведь именно сила воли, характер, целеустремленность сделали этих волейболистов Атлетами с большой буквы…

Уважаемые болельщики, ждем вас в КСК «Лидер». Барабаны, горны и громкие аплодисменты берите с собой.

Играйте в волейбол. Болейте волейболом и … будьте здоровы!

http://ozerskadm.ru/about/info/news/40258/