Область завшивела: челябинский Роспотребнадзор сообщил о неблагополучной ситуации по педикулезу

В Челябинской области ситуация по заболеваемости педикулезом характеризуется как неблагополучная – Роспотребнадзор в канун учебного года напоминает родителям школьников об обязательных мерах профилактики.

Педикулез – это распространенное паразитарное заболевание человека, которое вызывают вши – кровососущие насекомые размером с кунжутное семя, рыжеватого или серовато-белого цвета. Головная вошь живет и размножается в волосистой части головы, предпочтитая виски, затылок и темя.

Платяной педикулез передается при тесном бытовом контакте, при использовании зараженных вшами вещей, постельного белья. Платяная вошь откладывает яйца в складках одежды, реже – приклеивает их к волосам на теле человека.

Педикулезом можно заразиться практически в любом месте в результате непосредственного контакта с человеком, уже зараженным вшами, а также через предметы, подвергшиеся непосредственному контакту с ним и вшами: расчески, полотенца и другие бытовые предметы.

В Челябинской области ситуация по заболеваемости педикулезом характеризуется как неблагополучная. В течение пяти лет отмечается тенденция к росту: так, в 2014 году было зарегистрировано 1,6 тыс. случаев заболеваемости педикулезом, в 2018 году – почти 2,2 тыс. случаев. Наибольшая заболеваемость регистрируется среди детей до 14 лет – 70%.

Для профилактики педикулеза в семье необходимо проводить регулярно:

- мытье тела и головы;

- смену нательного и постельного белья еженедельно и по мере их загрязнения;

- стирку нательного и постельного белья с последующим проглаживанием горячим утюгом;

- стрижку и ежедневное расчесывание волос головы;

- систематическую чистку верхнего платья, одежды, постельных принадлежностей и опрятное их содержание;

- уборку помещений;

- полный отказ от использования чужого белья, одежды, расчесок, бывших в употреблении постельных принадлежностей;

- постоянный контроль за состоянием и чистотой волосистой части головы ребенка, чистотой белья и одежды детей и подростков.

https://dostup1.ru/medicine/Oblast-zavshivela-Rospotrebnadzor-soobschil-o-neblagopoluchnoy-situatsii-po-pedikulezu_119082.html