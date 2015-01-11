В Челябинской области разыскивают доноров крови с отрицательным резусом

Челябинской областной станции переливания крови необходимо пополнить региональный банк крови резус-отрицательными группами крови и особенно I отрицательной – с начала августа отмечается повышенная потребность в резус-отрицательной крови.

Более 220 южноуральцев ежедневно становятся донорами, а в летний сезон – от 170 человек. При этом отрицательный резус-фактор из них имеют от 17 до 20%.

Например, донорами за минувший день стали 279 человек, из них 63 – с отрицательным резус-фактором. С I группой крови с отрицательным резусом – 24 южноуральца. Резервный банк крови увеличился на 126 литров, в том числе с отрицательной резусом – 28 л, включая I отрицательный резус – 11 литров. А из лечебных учреждений области поступило 32 заявки на резус-отрицательные группы крови, из них на I группу – 22.+

Сдать кровь можно в будние дни и в ближайшую субботу, 17 августа, в Челябинске и Магнитогорске.

Напомним, что донором может стать здоровый человек в возрасте старше 18 лет и имеющий регистрацию в Челябинской области не менее шести месяцев. С подробным планом мероприятий, перечнем противопоказаний и рекомендациями по подготовке к сдаче крови, с «донорским светофором», а также с адресами наших отделений можно ознакомиться на сайте станции. При себе обязательно иметь паспорт.

https://dostup1.ru/medicine/V-Chelyabinskoy-oblasti-razyskivayut-donorov-krovi-s-otritsatelnym-rezusom_119094.html