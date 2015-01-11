ДЭБЦ отмечен наградой за воспитание экологии души

Детский эколого-биологический центр проводит большую работу по формированию у детей основ экологической культуры. Одно из направлений касается гуманного отношения к птицам.

Каждый декабрь, в течение пяти лет, в Детском эколого-биологическом центре проводится муниципальная акция «Покормите птиц зимой» в целях формирования у детей познавательного отношения к природе и бережного отношения к пернатым. В ней принимают участие все образовательные организации Озерского городского округа – школы, лицеи, детские сады. По сути, на конкурсной основе дети участвуют в сборе корма и изготовлении кормушек – результаты подводятся, соответственно, в двух номинациях: «Не оставим без дворца ни синицу, ни скворца» и «Покормите птиц зимой».

Интересно отметить, что в этом году было собрано почти 1175,2 кг корма: пшено, семечки, овес, овсяная крупа, орехи – этого объема птицам хватает на всю зиму. Кроме того, руками детей было сделано более 200 кормушек.

Ежегодно эта акция позволяет помогать пернатым пережить зиму, ведь они боятся не холода, а голода, и сытая птица никогда не замерзнет. Каждый декабрь педагоги ДЭБЦ вместе с воспитанниками развешивают кормушки и наполняют их кормом как на территории Центра, так и в микрорайоне. Ребята выполняют эту миссию с удовольствием, стараются развешивать птичьи «столовые» в доступных местах, чтобы была возможность постоянно пополнять их кормом. И уже на следующий день синицы, воробьи, голуби и белки со всей округи собираются около кормушек, чтобы полакомиться угощением.

Информация о муниципальной акции «Покормите птиц зимой» была направлена в Министерство экологии Челябинской области, где получила высокую оценку в рамках областного мероприятия «Поможем перезимовать нашим пернатым друзьям».

По итогам акции педагоги ДЭБЦ Н.В. Косажевская и О.А. Смирнова были отмечены грамотой Министерства экологии Челябинской области. Исполняющий обязанности министра экологии Челябинской области Сергей Лихачев вместе с грамотой вручил директору ДЭБЦ Наталье Косажевской комплект книг «Путеводитель. Челябинская область» (книга издана при поддержке главы региона и выпущена тиражом 10000 экземпляров). Вручая награду, Сергей Лихачёв поблагодарил коллег за сотрудничество и подчеркнул, что главное достоинство Детского эколого-биологического центра в том, что работа коллектива направлена прежде всего на воспитание экологии души.

Текст и фото ДЭБЦ.