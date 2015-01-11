На Южный Урал идет безоблачная и безветренная жара

Долгожданное лето вернется в Челябинскую область в эти выходные – специалисты Гидрометцентра прогнозируют ясную и жаркую погоду, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Так, 17 и 18 августа температура воздуха днем составит 26-31 градус. Ночью – от 12 до 17, в низинах – до плюс семи. Ветра ощущаться не будет. В областном центре прогнозируют переменную облачность, без осадков. Температура такая же, как и в районах: до 30-31 градуса.

При этом в регионе сохраняются неблагоприятные метеорологические условия. В Челябинске, Карабаше, Сатке, Коркино, Златоусте, Аше и Магнитогорске НМУ первой степени опасности будут наблюдаться до семи вечера понедельника, 19 августа.

На следующей неделе прогнозируются небольшие дожди. В первую половину недели температура ниже 27 градусов опускаться не будет.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnyy-Ural-idet-bezoblachnaya-i-bezvetrennaya-zhara_119140.html