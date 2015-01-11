Город поздравляет тех, кто его проектировал

Сегодня коллектив ВНИПИЭТ собрался в большом зале дворца культуры «Маяк», чтобы торжественно отметить 60-летие со дня образования института. Одним из первых для поздравления на сцену поднялся председатель Собрания депутатов округа Андрей Кузнеченков.

Вечер, посвящённый юбилею, начался с истории становления озерского филиала ВНИПИЭТ (Всесоюзный научно-исследовательский и проектный институт комплексной энергетической технологии). Ведущие напомнили собравшимся, что в 1957 году в Челябинске-40 выездную бригаду проектировщиков Ленинградского проектного института возглавил Михаил Георгиевич Тешнер, высокообразованный инженер и блестящий организатор. 19 августа 1959 года была создана проектно-изыскательская организация «Контора инженерных изысканий», руководить которой также было поручено Михаилу Георгиевичу Тешнеру. Именно он внедрил в работу института традиции, которыми всегда славилась работа ленинградских проектировщиков.

Название, которое сегодня знакомо озерчанам - «Уральское отделение ВНИПИЭТ» - институт получил в 1977 году, в этом же году он переехал в новое здание. В последующие годы его также возглавлял Юрий Петрович Конев. В сентябре 1989 года большинством голосов директором института был избран Леонид Владимирович Ваганов, который руководил предприятием тридцать лет.

В 2015 году на базе института был создан Уральский филиал акционерного общества Федеральный центр науки и высоких технологий специальное научно-производственное объединение «Элерон». С февраля 2019 года директором Уральского филиала был назначен Игорь Муханов.

Обращаясь к своим коллегам, ветеранам и гостям праздника, он напомнил, что в советские годы основным направлением работы института были проекты жилищно-гражданского и культурно-бытового назначения закрытых городов Уральского региона: Челябинска-45, Челябинска-70, Златоуста-36, Свердловска-44 и Свердловска-45, а также крупные промышленные объекты на производственном объединении «Маяк». В годы перестройки предприятие не только сохранило свои традиционные заказы, но и освоило новые виды проектирования объектов топливного цикла, радиационных объектов, а также проектирование зданий и сооружений на объектах ядерно-оружейного комплекса. Сегодня Уральский филиал представляет собой крупный региональный центр по проектированию и строительству объектов ядерно-оружейного комплекса. Деятельность филиала не ограничивается Уральским и Сибирским регионами. Специалисты института работают на объектах Российского Федерального ядерного центра, на объектах Министерства обороны и на многих других. На протяжении всей своей истории специалистами ВНИПИЭТ был выполнен самый большой объём работы на самом большом в новейшей истории строящемся объекте ядерно-оружейного комплекса ФГУП «ПО «Маяк» и эта работа продолжается и сегодня.

Игорь Муханов подчеркнул, что портфель проектов предприятия сегодня включает более 40 крупных контрактов, а в целом по всему проектному блоку насчитывается более 261 контракта и около 120 перспективных работ до 2030 года.

– В 2021 году в наших планах стоит запуск единого пространства для совместной работы между филиалами проектного блока, заказчиками и подрядчиками на всех этапах жизненного цикла объекта. Кроме того, в 2021 году запланировано строительство нового корпуса нашего института, – отметил в завершении выступления директор ВНИПИЭТ.

От имени главы округа Евгения Щербакова и от себя лично коллектив ВНИПИЭТ поздравил председатель Собрания депутатов Озерского городского округа Андрей Кузнеченков. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие и совершенствование производства и в связи с 60-летием он вручил ряду сотрудников почетные грамоты администрации Озерского городского округа.

В своём приветственном слове председатель Собрания говорил о том, что за шесть десятилетий коллективом Уральского филиала ВНИПИЭТ пройдено и наработано немало. Наработан серьезный опыт в освоении промышленного проектирования:

– Благодаря вам, приезжая в ЗАТО уральской зоны: Лесной, Новоуральск, Снежинск и Трёхгорный мы чувствуем себя как дома, поскольку эти города проектировались и строились благодаря вашим сотрудникам.

Несмотря на сложные годы перестройки вам удалось не только выжить, но и почувствовать себя «как рыба в воде» в новой конкурентной среде. Вами освоены новые направления работы и новые области: Челябинская, Свердловская, Курганская область, Ханты-Мансийский автономный округ.

Вы с достоинством смотрите в прошлое и с уверенностью в будущее.

Качество вашей работы, профессионализм руководства и сотрудников говорят о том, что мы с вами отметим ещё много юбилеев. Новых трудовых успехов и дальнейшего процветания, а каждому сотруднику и ветерану – крепкого здоровья, благополучия и оптимизма!

http://ozerskadm.ru/about/info/news/40285/