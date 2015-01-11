Осталось недолго. Рабочая неделя на Урале обещает быть переменчивой

Неделя на Урале начнётся с комфортной температуры. В понедельник, 19 августа, ожидается по-летнему хорошая погода, однако затем прогноз сулит осадки и температурные перепады.
В понедельник утром синоптики обещают южноуральцам + 17 + 21, днем воздух прогреется до + 26 С.
В течение дня будет ясно, почти безветренно, осадков не ожидается.
Но такая погода задержится в регионе недолго, уже к вечеру понедельника начнётся понижение температуры.
Во вторник, 20 августа, погода ухудшится. Столбики термометров поднимутся максимум до + 22 градусов, возможны сильные грозы и ливни.
В следующие три дня тепло вернётся – со среды по пятницу ожидается от + 23 до +26 градусов, без дождей.
А вот следующие выходные южноуральцев не порадуют. В Челябинской области обещают дожди и грозы, а столбики термометров опустятся до + 22 С.
https://www.cheltv.ru/317910-2/
Ключевые теги: прогноз погоды, Урал, лето 2019.
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