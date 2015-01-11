Осталось недолго. Рабочая неделя на Урале обещает быть переменчивой

Неделя на Урале начнётся с комфортной температуры. В понедельник, 19 августа, ожидается по-летнему хорошая погода, однако затем прогноз сулит осадки и температурные перепады.

В понедельник утром синоптики обещают южноуральцам + 17 + 21, днем воздух прогреется до + 26 С.

В течение дня будет ясно, почти безветренно, осадков не ожидается.

Но такая погода задержится в регионе недолго, уже к вечеру понедельника начнётся понижение температуры.

Во вторник, 20 августа, погода ухудшится. Столбики термометров поднимутся максимум до + 22 градусов, возможны сильные грозы и ливни.

В следующие три дня тепло вернётся – со среды по пятницу ожидается от + 23 до +26 градусов, без дождей.

А вот следующие выходные южноуральцев не порадуют. В Челябинской области обещают дожди и грозы, а столбики термометров опустятся до + 22 С.

https://www.cheltv.ru/317910-2/