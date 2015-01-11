Озёрск принял участие в масштабном танго-флешмобе

В субботу на набережной в начале проспекта Ленина танцевали танго: озерчане приняли участие в большом танго-флешмобе. Проект охватил 73 города России, где одновременно, в один день и час, танцевали пары. В этом году присоединились Украина и Беларусь. Общая идея флешмоба - показать на открытых городских площадках, парках, площадях, торговых и развлекательных центрах красоту, изящество и социальность танго. Танцевать мог любой желающий. В прошлом году Озёрск попал в сюжет Первого канала, который освещал первый танго-флешмоб. В нынешнем году исполнение танго снимают на видео, в планах организаторов – создать ролик, куда войдут танцы всех городов участников.

В нашем городе «главными по тарелочкам» выступили Лариса и Андрей Бабкины, которые не мыслят свою жизнь без танца и вовлекают в него людей разных поколений.

Еще недавно танго считался ретро-танцем, давно прожившим свой век, но в наши дни оно становится популярным, хореографы даже называют это возвращение неоромантикой, когда Мужчина и Женщина заново открывают очарование и наслаждение от танца вдвоем. Действительно, завораживающее зрелище: партнеры двигаются в такт волнующей мелодии, движения плавные, изящные и пластичные.

По словам Ларисы Бабкиной, овладеть искусством танго не так просто, но возможно в любом возрасте. Главное, постоянно заниматься.

На звуки музыки идут горожане, гуляющие в парке. Юные красавицы Дана, Соня и Лиза не смогли удержаться и тоже начали двигаться в такт музыке. Ученицы 23-го и 39-го лицея сообщили, что в детстве ходили в хореографическую студию, но потом увлеклись художественной гимнастикой. Одна из девушек собирается через пару лет поступать в Санкт-Петербург, в университет физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта. Собеседницы уверены, что танцы и гимнастика им очень пригодятся в жизни.

- Это пластика, осанка, стройность, чувство красоты!- уверяют девушки.

Тем временем мелодия танго сменяется на томно-ритмичную латиноамериканскую музыку: танцевальный вечер решено разнообразить бачатой.

Практика популяризации социальных танцев в формате опен-эйр (танцев на открытых площадках) давно реализуется в крупных городах. Главное, чтобы не подвела погода. Хастл, сальсу, бачату, линди-хоп, буги-вуги, рок-н-ролл танцуют в парке Горького в Москве, в Нескучном саду и в других местах, люди чувствуют потребность танцевать и делают это с полной отдачей, вживаясь в танец без остатка. Известный московский фотограф Владимир Шутов несколько лет подряд приходил на опен-эйры и создал обширную серию эмоциональных фотографий, которые побеждали на международных фотоконкурсах и печатались в различных журналах.

В Екатеринбурге с 2008 года по городской набережной «гуляют» в ритме сальсы, бачаты и рок-н-ролла. Музыка на площади у театра драмы звучит практически каждый погожий вечер. Порой на площадке собирается более 200 человек, не считая зрителей.

фото из источника oblgazeta.ru

Подобные мероприятия демонстрируют желание людей встречаться, общаться, учиться чему-то новому, познавать радость движения. И Озёрск – не исключение. Хочется надеяться, число поклонников социальных танцев в городе увеличится, и набережная Иртяша в хорошую погоду будет заполняться танцующими людьми.

Наталья Колянова