Спас, да не «яблочный»

В храме Покрова Пресвятой Богородицы г.Озёрска, так же, как и в православных храмах по всему миру, сегодня отмечался один двенадцати главных праздников церковного календаря – Преображение Господне.

Праздновать Преображение Господне начали сначала в Палестине – в IV веке, когда мать императора Константина Великого императрица Елена построила на горе Фавор Преображенскую церковь.

Обычай освящать в этот день «начатки плодов» восходит к Ветхому Завету, когда, по Закону Моисееву – «Начатки плодов земли твоей приноси в дом Господа, Бога твоего» (Исх.23:19) – в Иерусалимский Храм в знак благодарности Богу приносили плоды нового урожая: злаки и виноград. Там, где виноград не растет, его заменили яблоки. Отсюда и народное название праздника – Яблочный Спас.

Конечно же, главное место в праздновании занимает Таинство Евхаристии, когда верующие причащаются Тела и Крови Христовых. Ради этого главного Таинства существует любой православный храм.

Что же касается освящения яблок и других сельхозпродуктов, то эта устоявшаяся веками традиция не должна заслонять основного смысла праздника Преображения Господня, события описываемого тремя евангелистами из четырех: Матфеем, Марком и Лукой.

«И, по прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, и возвел на гору высокую особо их одних, и преобразился перед ними. Одежды Его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем; и беседовали с Иисусом» (Мк. 9, 2-13).

А впереди – крестные страдания и самая позорная казнь, какая только существовала в то время в Римской империи. И затем – Воскресение…

Хорошо быть со Христом, Который исцеляет наши недуги, Который питает нас, Который насыщает нашу земную жизнь, но ведь Христос говорит: "Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее" (Мк. 8, 34-35).

«Настоящий, не призрачный, не придуманный нами Христос говорит нам о том, что мир должен быть преображен Любовью, Которой никто из нас не имеет, но Которую Он, Христос, предлагает всем. И когда каждому из нас дается в Церкви капля этой Любви, то каждый из нас понимает, что я не могу быть человеком, если хочу меньшего, чем эта Любовь…. Гора Преображения дается для того, чтобы дать нам силы для каждодневного служения, для того, чтобы сделать нас способными идти путем Христа. И вот это сияние, которым Господь хочет облечь весь мир, эта Любовь Христова – дорогого стоит. Святая Церковь говорит нам, что несоизмерима нынешняя скорбь с вечной славой. Нынешние страдания ничего не стоят по сравнению с той славой, которая откроется в нас, если только с Ним, со Христом, пострадаем, чтобы с ним и прославиться!» – об этом говорил в своей проповеди настоятель храма протоиерей Димитрий ШОРИН.

Поняв смысл слов о несении своего креста вослед Христу, на Голгофу, через которую (и только через которую) идет путь к Воскресению, уже не хочется говорить про яблочки… Хотя и их тоже в этот день не забыли: отец Димитрий освятил и принесенные «начатки плодов». Не только яблоки, кстати…

Александр Волынцев