Как обезопасить гараж от преступных посягательств

10 августа 2019 года в Управление МВД поступило заявление от жителя Озерска по факту кражи, в котором он указал, что из его гаража, расположенного на Озерском шоссе в районе старой АЗС похитили лодку ПВХ, бензиновый мотор и 6 спиннинговых удилищ.

По данному факту следственным отделом УМВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусметренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Максимальная санкция по данной части статьи предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет.

Уважаемые граждане, будьте бдительны и проявляйте внимание к своему имуществу, ведь главной причиной краж свободным доступом является беспечность самих пострадавших.

Обычно злоумышленники используют следующие способы проникновения в гаражный бокс: подбор ключей, разрушение навесных замков, ворот или стен гаража, отгибание либо разрушение крыши.

Снизить риск совершения краж из гаражных боксов помогут установка гаражных шлагбаумов, систем видеонаблюдения, и техническое укрепление гаража.

Для технического укрепления гаража необходимо:

1) произвести замену навесного замка на несколько накладных запирающих устройств, использовать эксцентриковые запоры;

2) срезать или убрать внутрь поверхности ворот петли, предназначенные для навесного замка;

3) приварить к воротам дополнительные металлические пояса вертикальной и горизонтальной жесткости;

4) использовать потайные петли ворот либо наварить на гаражные петли специальные прутки;

5) установить автономную сигнализацию, срабатывающую при неправомерном открытии ворот;

6) соорудить металлический каркас внутри помещения гаража;

7) произвести дополнительное цементирование металлических крюков в плитах бетонных гаражных боксов, обеспечивающих перекрытие.

Следование данным рекомендациям значительно увеличит время проникновения злоумышленников в гаражный бокс и защитит Ваше имущество от преступных посягательств.

Если в отношении вас все же совершено преступление, не пытайтесь разобраться самостоятельно, и не откладывайте на потом обращение в полицию, т.к. чем быстрее поступит сообщение о преступлении, тем больше шансов вернуть похищенное имущество.