Сотрудники Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск приняли участие в приемке образовательных учреждений к новому учебному году

16 августа 2019 года в преддверии учебного года сотрудники Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск совместно с коллегами из МЧС, и других контрольно-надзорных организаций завершили комплексное обследование образовательных учреждений Озерского городского округа.

В составе рабочей группы антитеррористической комиссии сотрудники УМВД России по ЗАТО г. Озерск приняли участие в обследованиях антитеррористической защищенности и технической укрепленности объектов образования.

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Наталья Архипова обратила отдельное внимание на состояние кабинетов и уголков по безопасности дорожного движения, обновление учебно-тренировочных перекрестков, обеспеченность методической литературой, дидактическими материалами для проведения занятий по изучению ПДД.

Также при проведении обследования внимание уделили организации работы с родительской общественностью, в том числе организации деятельности инициативных родительских групп "Родительский патруль", а также активизации работы с Юными инспекторами дорожного движения, которые вместе с сотрудниками ГИБДД проводят профилактическую работу со сверстниками в школах и детских садах Озерского городского округа.

В каждом учебном заведении разработана и утверждена схема безопасного подхода к зданию. Помимо этого прошли проверку нормативно-правовая документация учреждения по линии профилактической работы с несовершеннолетними, наличие и исполнение планов работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

В 2019-2020 учебном году в 41 образовательное учреждение Озерского городского округа придут около 13000 учащихся и воспитанников.