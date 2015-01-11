Каждый четвертый заражен. Жертвами клещей на Урале стали больше 15 тысяч человек

В Роспотребнадзоре по Челябинской области поделились предварительными итогами активности кровососущих. Теплый период еще продолжается, а это значит, что пациентов в южноуральских больницам может стать больше.

Всего с начала 2019 года в регионе было укушено 15 тысяч человек. В больницы обратились 11 612 взрослых и 3 465 детей. У большинства жертв, повстречавших на своем пути клещей, вредителей изъяли и отправили в лаборатории на исследования.

«С начала сезона в области исследовано от населения более 8000 клещей на зараженность клещевыми инфекциями: из них – 25,5 % инфицированы боррелиями, 1,3 % – вирусом клещевого энцефалита, 2,5 % – эрлихиями, 1,4 % – анаплазмами», – сообщили редакции сайта в Управлении Роспотребнадзора по Челябинской области.

Клещевой энцефалит в регионе подтвердился у 37 человек, в том числе 5 детей. А клещевым боррелиозом заболели 40 южноуральцев.

Самое большое количество кровососущих оказалось в Нязепетровском, Кусинском, Миасском, Кыштымском, Карабашском, Катав-Ивановском и Каслинском районах Челябинской области.

Добавим, что в России активность клещей возрастает, и каждый год регистрируют несколько новых летальных случаев.

В Челябинской области завтра начнется очередной этап противоклещевой обработки территорий. Однако самым действенным способом защиты, предупреждают специалисты, по-прежнему остается вакцинация.

https://www.cheltv.ru/kazhdyj-chetvertyj-zarazhen-zhertvami-kleshhej-na-urale-stali-bolshe-15-tysyach-chelovek/