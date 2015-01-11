Грозы и град обрушатся на Челябинскую область

Сильные дожди, грозы и град ожидаются в Челябинской области в среду, 21 августа.

По данным синоптиков, в большинстве районов возможны небольшие, местами умеренные дожди, в горах до сильных, возможен град. Днем температура составит 18-23 градуса, на юге до плюс 28. В областном центре также ожидают пасмурную погоду, местами небольшой дождь. Ожидается северо-восточный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

Сухие дни и высокие температуры прогнозируют жителям южноуральской столицы ближе к выходным, как и на прошлой неделе.

https://dostup1.ru/society/Grozy-i-grad-obrushatsya-na-Chelyabinskuyu-oblast_119234.html