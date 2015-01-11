Роспотребнадзор: первоклассники должны спать днем

Родители должны помнить, что в режиме дня первоклассника должен быть дневной сон – об этом в преддверии нового учебного года сообщили в федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека.

«Для обеспечения максимально возможного сохранения работоспособности школьников необходима рациональная организация режима дня. В нем должны предусматриваться питание, прогулка, дневной сон для первоклассников и ослабленных обучающихся вторых и третьих классах, самоподготовка, общественно-полезный труд, кружковая работа и широкое проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий, ночной сон», – сообщили представители ведомства ТАССу.

https://dostup1.ru/society/Rospotrebnadzor-pervoklassniki-dolzhny-spat-dnem_119197.html