Залитые улицы и град размером с яйцо: по Снежинску пронеслась буря

В Снежинске вечером 20 августа бушевала стихия – сильные осадки в виде града и ветер обрушились на город.

По сообщению синоптиков, во второй половине дня 20 августа, ночью и днем 21-го в отдельных районах Челябинской области прогнозировались очень сильные дожди, ливни, грозы, местами крупный град, днем шквалистый ветер 20-25 м/с.

Жители Снежинска сообщают о граде размером с куриное яйцо и затопленных улицах. Многие автомобилисты потеряли госномера, которые прохожие обнаружили в лужах. Соцсети заполонили сообщения о найденных на дорогах госномерах. Остановка «Синара», по словам горожан, «превратилась в море». Машины, затопленные дождевой водой, глохли на ходу.

«Шторм прошел, людей он впечатлил, водителей тоже, машины пострадали, град крупный», – пишут снежинцы в соцсетях. «Раньше такое только по телевизору видели», – делятся своими впечатлениями южноуральцы.

Горожане говорят, что многие автомобили, оставленные на улице, пострадали от града – на крышах и багажниках обнаружены вмятины. По подсчетам снежинцев, вмятины получили не менее 100 машин.

Отдельные улицы остались без света, улицу Дзержинского затопило, а в районе стрельбища повалило деревья.

https://dostup1.ru/accident/Zalitye-ulitsy-i-grad-razmerom-s-yaytso-po-Snezhinsku-proneslas-burya_119243.html