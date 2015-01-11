Регоператор намерен отсудить у подрядчиков 40 млн рублей за некачественный капремонт

Регоператор капремонта в многоквартирных домах Челябинской области намерен отсудить у подрядчиков свыше 40 млн рублей за некачественную работу – об этом гендиректор организации Вадим Борисов заявил на комитете по строительной политике и ЖКХ в южноуральском Заксобрании.

По словам Борисова, приемку работ осуществляет комиссия из представителей регионального оператора, подрядных организаций, министерства строительства и собственников здания. Гарантийный срок выполнения работ – пять лет. «На данный момент регоператором в Арбитражный суд подано около 30 исковых заявлений о взыскании убытков на сумму более 40 млн рублей. Из них удовлетворено по решению суда 20 исков на сумму более 25 млн рублей, четыре исковых заявлений находятся на стадии рассмотрения», – сказал гендиректор Регоператора.

Также депутатов Заксобрания интересовали дома, по которым работы были остановлены в связи с ветхим состоянием. Таких объектов в области на сегодняшний день 205. По 47 многоквартирным домам уже приняты решения: на части объектов ремонтные работы продолжаются, некоторые дома должны будут пройти процедуру признания ветхоаварийными.

«В Челябинской области фонд капремонта на сегодняшний день работает по графику. Хочу отметить, что фонд полностью открыт для диалога с общественными организациями, управляющими компаниями, эффективно сотрудничает с депутатами всех уровней власти. В частности, вместе со специалистами фонда в текущем году депутаты регионального парламента работали над урегулированием проблемных ситуаций на семнадцати объектах. Все без исключения депутаты Законодательного Собрания держат на постоянном контроле ход реализации капитального ремонта в своих избирательных округах и активно взаимодействуют с Регоператором», ­– комментирует первый зампредседателя комитета по строительной политике и ЖКХ Александр Мотовилов.+

Добавим, что в 2019 году запланировано выполнение 14 тыс. видов капитальных ремонтных работ и услуг в 1,7 тыс. многоквартирных домах.

https://dostup1.ru/society/Regoperator-nameren-otsudit-u-podryadchikov-40-mln-rubley-za-nekachestvennyy-kapremont_119266.html