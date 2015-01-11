Бархатный сезон. Синоптики рассказали о погоде до конца августа

В последние дни август решил напомнить о себе. Во многих регионах России установилась теплая погода. Синоптики рассказали, чем еще порадует уходящее лето.

На Южном Урале погода больше не аномально жаркая, но насладиться приятным теплом и набраться витамина D еще удастся. Так, до конца месяца, температура воздуха будет стабильно держаться на отметках от + 20 до + 25 градусов.

Ночью температура составит + 13 +15 С. Северо-западный ветер нагонит тучи, грозы и ливни, но синоптики уверяют, что это норма.

Метеорологи отметили, что в этом сезоне в северных регионах России оказалось намного теплее, чем в центральном округе. Например, в Оренбургской области установилась аномальная жара. Там в последние несколько дней столбики термометров показывают +35 градусов. До конца недели жителей Предуралья будут радовать +30 С.

В Сибири, почти во всех городах, температура воздуха будет стабильной, без резких перепадов и изменений. Так, в Омске и Новосибирске в ближайшие десять дней температура составит днем + 19 + 20 градусов.

В Центральном федеральном округе лето задержится ненадолго. Там в ближайшие несколько дней прогнозируют + 24 + 26 градусов. Но уже в конце этой недели над Москвой нависнут тучи, будут лить дожди, а столбики термометров опустятся до отметки до +19 С.

На Дальнем Востоке будет довольно влажно. Во Владивостоке на протяжении последних двух недель уходящего лета ожидается стабильно +19 +20 градусов. Правда, дожди пока не уйдут из региона и будут лить почти каждый день.

В Южно-Сахалинске синоптики обещают +16 днем. К следующей неделе там распогодится: дожди прекратятся и потеплеет до +23.

Наши предки пристально следили за погодой и верили, что по ней можно судить о том, какими будут последующие месяцы. Так, например, если погода в конце августа была хорошей, то с 13 по 21 сентября ожидали ненастье.

https://www.cheltv.ru/barhatnyj-sezon-sinoptiki-rasskazali-o-pogode-do-kontsa-avgusta/