В Озёрске заложили капсулу на месте будущей ледовой арены «Высота»

21 августа на стадионе «Строитель» состоялась торжественная закладка капсулы в честь начала строительства Ледовой арены «Высота».

Участие в мероприятии приняли временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер, председатель Совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров, глава Озерского городского округа Евгений Щербаков.

Алексей Текслер:

- Это будет не просто ледовый дворец, а по сути, академия хоккея. Планируем, что здесь будет хоккейная команда, будут заниматься фигуристы. Это крайне важный объект для города и региона, так что мы фактически начинаем стройку.

Андрей Комаров и Евгений Щербаков отметили, что в Челябинской области очень любят ледовые виды спорта и выразили уверенность: новый объект может поднять на небывалую высоту спортивные достижения озерчан. Через два года участники церемонии договорились встретиться на открытии уже не просто ледовой арены, а спортивной академии.

Юные воспитанники детско-юношеской спортивной школы вместе с тренером передали послание для потомков в далекий 2039 год Алексею Текслеру, он заложил письмо в капсулу, которую залили бетонной смесью, а позже отправят форму в фундамент будущей «Высоты».

Итак, город в ожидании: многофункциональный спортивный комплекс общей площадью 10 000 квадратных метров, в котором сможет заниматься больше 600 детей, отвечающий всем современным стандартам и требованиям, должен быть построен к марту 2021 года. Строительство ледовой арены будет осуществляться на условиях государственно-частного партнерства. Соглашение заключено между правительством Челябинской области, Группой ЧТПЗ и ГК «Росатом». Общая сумма вложений в этот объект составит 500 миллионов рублей.

Текст и фото: Наталья Колянова