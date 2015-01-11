Воспитанникам озёрского детского эколого-биологического центра подарили кенгуру. Фоторепортаж

В среду, 21 июля, во время рабочего визита в Озёрск временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер побывал в Детском эколого-биологическом центре. Его визит оставил неизгладимое впечатление на юных натуралистов: вместе с главой региона в Озерск приехал кенгурёнок.

Дело было так: в инстаграм-аккаунт Алексея Текслера написали воспитанники ДЭБЦ с просьбой подарить им кенгурёнка. После просьбы детей глава региона предложил ПО «Маяк» поучаствовать в исполнении заветной мечты. Руководство предприятия прислушалось к предложению, и вот теперь, с легкой руки Алексея Леонидовича Текслера и Михаила Ивановича Похлебаева в Озёрске поселился настоящий австралиец – пятимесячный самец кенгуру. Ему выделили загон в помещении. Юные любители живой природы вместе с педагогами предварительно почитали литературу о том, как ухаживать за животным, чем его кормить.

Теперь по соседству с хомячками, шиншиллами, различными видами птиц будет жить и кенгуру, единственный в Челябинской области. Экзотический питомец не избежал усиленного внимания представителей региональных и городских СМИ, но его довольно быстро оставили в покое, и кенгуру остался осваивать новое жилище.

Директор ДЭБЦ Наталья Косажевская с упоением рассказала гостям об обширной деятельности центра. И не просто поведала о нем, но и показала оранжерею, розарий, лимонарий, где выращиваются крупные лимоны, познакомила с лошадьми, с роскошной верблюдицей Жасмин, с активными пони, которые постоянно выпрашивали еду, но не потому, что голодают, а так, для собственного развлечения. Все питомцы центра ухожены и окружены искренней любовью.

Несмотря на рабочий характер визита, Алексей Текслер сообщил, что ему не хочется так быстро покидать этот чудный уголок природы.

Текст и фото: Наталья Колянова