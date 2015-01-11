В варежках и с российским флагом: магнитогорский робот Федор улетел в космос

Робот Федор, созданный в Магнитогорске, 22 августа улетел в космос, – во время старта ракеты «Союз-2.1а» он был в варежках и держал российский флаг, а в торжественный момент произнес легендарное «Поехали!», как когда-то Юрий Гагарин.

С этого момента южноуральский робот может считаться космонавтом. По международной классификации, космонавтом или астронавтом называется тот, кто преодолел условную границу космоса на высоте 100 километров над Землей. После выхода на орбиту корабль возьмет курс на МКС. Во время пребывания на борту станции, космонавты проведут ряд экспериментов по управлению роботом с помощью специального костюма, повторяющего движения оператора.

На орбите робот пробудет 17 суток. 6 сентября корабль в автоматическом режиме отстыкуется от МКС и начнет возвращение с орбиты. Спускаемый аппарат с Федором на борту, как ожидается, приземлится в Казахстане в 00.35 7-го числа.

Ранее анонсировалось, что после этого полета Федор может полетететь в космсос во второй раз.

https://dostup1.ru/society/V-varezhkah-i-s-rossiyskim-flagom-magnitogorskiy-robot-Fedor-uletel-v-kosmos_119277.html