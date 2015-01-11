В Челябинской области стартует предсезонный турнир – Мемориал Ромазана

Сегодня в Магнитогорске стартовал старейший предсезонный турнир по хоккею – Мемориал Ромазана.

В пятницу, 23 августа, команды поменяются местами: в 15.00 «Трактор» сыграет с «Сибирью», а в 19.00 «Металлург» с «Куньлунь Ред Стар».

Соответственно в воскресенье, 25 августа, выяснят отношения «Куньлунь Ред Стар» с «Сибирью». А финальный матч турнира – южноуральское дерби – начнется в 17.00.

Вход на дневные матчи – бесплатный для всех, вход на вечерние матчи по билетам (250 рублей).

Иван Харитонович Ромазан – легендарный директор Магнитогорского металлургического комбината. Он ушел из жизни в 1991-м, и со следующего года, начала выступления «Металлурга» в элите, в Магнитогорске проводится ежегодный хоккейный турнир его памяти. До 2007 года матчи проходили в ледовом дворце спорта, также названном в честь народного директора.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-startuet-predsezonnyy-turnir--Memorial-Romazana-RASPISANIE_119286.html