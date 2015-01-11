С небольшим запасом. В Челябинской области напечатали защищённые бюллетени

Бюллетени для голосования на выборах губернатора региона готовы! Их напечатали и из типографии отправили на спец-транспорте в избирательные комиссии.

Всего нужно более двух с половиной миллионов бюллетеней – именно столько избирателей зарегистрировано в Челябинской области. Их даже сделали с запасом в восемь тысяч – специально, чтобы подстраховаться и исключить брак. Каждый бюллетень имеет несколько степеней защиты.

В последние недели станки в этой типографии не смолкали ни на минуту. Ответственный заказ! Напечатать бюллетени для выборов губернатора Челябинской области. И вот он готов! Каждая из сторон – типография и избирательная комиссия региона ставят подписи в акте передачи. Бюллетени защищены от подделки – на каждый нанесена специальная сетка зеленого цвета и герб Челябинской области.

“Эти бюллетени будут также по актам распределяться по участковым избирательным комиссиям, а там на каждом из них в дополнительную защиту будет размещен оттиск печати избирательной комиссии и подписи соответствующих уполномоченных лиц”, – сообщает Председатель Избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас.

Всего в регионе более двух с половиной миллионов избирателей. Но, по правилам, листы для голосования печатают с запасом, брака быть не должно. Затем бракованные и лишние бюллетени в присутствии членов избирательной комиссии уничтожают.

Такая же участь ждет и оттиски, с которых напечатали бюллетени. Свои тонкости есть и при изготовлении избирательных листов для КОИБов, проще говоря – электронных ящиков для голосования.

“При печатании бюллетеней, которые используются для КОИБов очень важно точное позиционирование текста на листе, чтобы корректно считывались результаты голосования”, – говорит Дмитрий Таскаев генеральный директор АО “Челябинское полиграфическое объединение “Книга”.

Готовые пачки с бюллетенями передают сотрудникам “Спецсвязи”. Только ЭТА организация имеет право доставлять их до территориальных избирательных комиссий. Вот так, бережно, вручную их погружают в машину.

“Экипаж состоит из водителя – фельтегеря и фельтегеря. СКЛ Непосредственно старший экипажа пребывает, представители избирательной комиссии встречают, принимают по описи, подписываем акт приема-передачи, после этого возвращаются в управление”, – говорит начальник управления “Специальной связи” по Челябинской области Павел Перминов.

По 29-ое августа их развезут в пятьдесят одну территориальную избирательную комиссию, а ТИКи передадут участковым комиссиям. И уже там они попадут в руки избирателей.

https://www.cheltv.ru/318679-2/